搵返張契│牛津道洋房淪提款機勁借1.4億　三年鬆綁即以1.68億開拍

九龍塘豪宅牛津道1號一幢無契洋房，於三年前透過拍賣會以1.44億元售出，成為本港最大宗無契樓成交個案。據知，當年購入洋房的業主，及後自行「搵返張樓契」並贖回，成功完整物業，不過未曾入住之餘，更把洋房用作「提款機」，兩度加按逾1.4億元，相等於購入價的97%。事隔三年物業鬆綁，該業主即將洋房推出拍賣，開價1.68億元，低市價15%。

原封不動三年 禁售期完即放售

涉及洋房為牛津道1號的12號洋房，將於下月15日透過環亞拍賣推出，洋房實用面積4,913平方呎，設有地下、閣樓、一樓、二樓連天台，提供六間房間，另有618平方呎花園，地庫設兩個車位，以開價1.68億元計算，實用呎價約34,195元。

牛津道1號12號洋房，實用面積4,913平方呎，連花園及車位，下月開價1.68億元供拍賣。

三年前屬無契樓 業主自行贖回樓契

環亞拍賣董事總經理區蘊聰表示，是次獲業主委託推出該幢洋房，開價較市價大約有15%的折讓。他指出，業主在三年前透過其拍賣行購入洋房，不過一直沒有使用或居住，「原封不動」，業主見額外印花稅禁售期完結，隨即推出放售。

他又補充指，上述洋房三年前拍賣時並不提供樓契，屬無契樓，不過隨後該業主自行尋回相關財務機構，成功贖回樓契。

據土地註冊處資料，該名業主在2017年購入洋房後，於同年10月先承做按揭，惟未有透露貸款金額。而至2018年10月洋房再被抵押承做按揭，單筆貸款金額高達1.4億元，即相等於購入價的97%。

取回樓契有助提升價值及抵押借貸

有市場人士透露，該業主能夠單筆取得1.4億元大額貸款，主要由於成功取回樓契，否則財務機構或銀行不大機會借出如此龐大金額的貸款。又指出物業變回完整狀況，其價值亦得以提升，與同屋苑一般洋房並無差異。

內地客八年前1.68億購入 蝕2400萬易手

再翻查該幢洋房的對上一個業主姓高，英文名字為普通話拼音，料為內地客，早於2012年4月以1.68億元購入上述洋房，不過，該名內地客在2015年被入稟欠款，物業成為無契樓，更被法庭頒令出售物業。洋房於2017年8月由環亞拍賣推出，以1.44億元沽出，帳面貶值14.3%或2,400萬元。