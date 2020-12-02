舊樓強拍｜恒地逾26億統一紅磡兩地盤　黃浩明：建黃埔新邨進化版

紅磡必嘉街和黃埔街的兩項舊樓項目，於今日進行強制拍賣，均由恒地（0012）以底價投得，合共涉資逾26.69億元。發展商指出，該收購項目連同周邊地盤，將會合併作商住發展，涉及樓面約100萬平方呎，形容項目將會是「黃埔新邨的進化版」。

涉逾百萬呎樓面 重建主打中小型戶

恒地執行董事黃浩明表示，集團在範圍內的收購行動已進入尾聲，涉及地盤面積約10萬平方呎，計劃發展為商住項目，地積比率約9倍，其中7.5倍為住宅，其餘1.5倍為商業，總樓面面積約100萬平方呎，戶型以中小型單位為主。他估計，該範圍內第一個地盤、即首期發展最快明年底賣樓，另料2024年落成。

他又指出，紅磡項目未來會以類似系內旺角利奧坊住宅項目的形式發展，但規模更完整，同時又形容上述紅磡項目會是同區「黃埔新邨的進化版」。

今日首場進行強拍程序為必嘉街83及85號和黃埔街26至40A號地盤，由恒地以底價13.065億元投得，成功統一業權。物業位於必嘉街和黃埔街交界，由四幢8層高大廈組成，上層用作住宅及地下用作店舖，地盤面積約為13,175平方呎。

至於另一強拍項目為黃埔街2至16A號地盤，由四幢大廈組成，地盤面積約為14,400平方呎，底價逾13.63億元，亦由恒地成功投得。

恒地紅磡收購計劃開展逾十年

翻查資料，恒地早在十年前已在紅磡展開收購，涉及黃埔街、機利士南路、寶其利街及必嘉街，部分地盤已統一業權，個別更已發展為住宅項目。目前仍有部分地盤正在收購當中，如機利士南路2至24號舊樓群，於上月底批出底價為20.45億元。

計及今日強拍的兩個地盤，連同待進行強拍程序的機利士南路2至24號舊樓群，三項強拍項目將合共提供逾100萬平方呎，屬市區大型重建項目。