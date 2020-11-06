獅子石道物業「流拍」成歷來首例　寶聲：強拍底價過高

寶聲集團持有的九龍城獅子石道73及75號全幢物業，今日進行強制拍賣，底價逾2.233億元。不過發展商未有到場出價，令是次成為歷來首宗強制拍賣「流拍」個案。

寶聲陳燿璋指底價應介乎1.7億至1.8億

寶聲董事長陳燿璋回覆《香港01》表示，是次未有到場出價投標，主要因為拍賣底價過高，未有反映實際市況。他解釋，過去一年香港整體市況出現不少負面事情，令資產價格出現回落，但底價未有反映該些因素，而且土地審裁署嚴重低估舊樓重建的建築成本，令是次訂出的底價過高。

他認為，底價應該要回落4,000萬至5,000萬元，才算合理價，即約1.7億至1.8億元。他又透露，早前已向土地審裁署要求降低底價，不過被拒。

此外，問及是次成為歷來首宗強制拍賣「流拍」個案，他認為，香港過去一年也發生不少從未發生過的事情，希望相關部門可重新審視最新的市場情況而再作決定。

九龍城獅子石道73及75號全幢物業。

仲量聯行稱若改動底價需向法庭申請延期

負責進行強拍程序的仲量聯行，其資本市場部資深董事李佩儀表示，上述獅子石道物業收回後要視乎大業主計劃，若要改動底價需要向法庭申請延期。若只單純再度拍賣則無須再向法庭申請。

寶聲尚餘兩個地舖未收購

資料顯示，該物業地盤總面積約2,811.99方呎，現有物業於1954年落成，為一幢5層高商/住綜合用途樓宇，設有兩條公用樓梯。地下為商舖，閣樓為非住宅用途，一樓至四樓現為住宅用途。據悉，目前寶聲集團已收購全數住宅單位，只餘下兩個地舖待收購。