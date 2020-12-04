舊樓收購｜樂風集團3.05億收購佐敦南京街地盤　擬重建新式商廈

小型發展商積極收購市區舊樓項目，樂風集團新近成功購入佐敦南京街11至13號物業的餘下業權，意味已全面收購該項目100%業權，涉資共約3.05億元。

中原（工商舖）工商部分區營業董事黎紹賢指，上址為兩個獨立地段，涉及兩幢6層高的物業，現時已劃入為「商業」用途，整個地盤面積約2,768平方呎，以最高地積比率12倍計算，可建樓面面積約33,216平方呎，按是次收購價計算，料每呎樓面地價約9,194元。

樂風：投資額5.8億 或發展商廈

樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，集團預算整個項目的總投資額約5.8億元，將計劃興建為商廈項目，最快2023年落成，未決定會否拆售。他又不排除將項目作為出租物業，料可吸納醫療相關行業進駐。周氏又補充，佐敦區過去12年都未有全新寫字樓項目供應，對項目充滿信心。

佐敦南京街11至13號，可建樓面面積約33,216平方呎。（中原（工商舖）提供）

事實上，該集團近月積極展開收購，如在上月底夥拍石壁投資，以3.47億元收購鄧成波家族位於太子基隆街1至7號物業的全部業權，計劃投資約7億元，擬興建一幢23層高的商住物業，估計2022年下半年可推出市場發售。