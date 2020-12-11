理想集團拆售西貢綠化地　首批53幅　最平25萬可做地主？

過往市場不時有投資者拆售舖位、寫字樓及工廈等物業，不過，近日有財團「破天荒」把概念應用到綠化地皮上。據知每幅拆售的綠化地皮，入場費僅約25萬元起，不過平均每呎地價達一萬元，等同部分新界二手樓的呎價水平。

命名「瓏曜」 每呎售逾一萬元

理想集團行政總裁鄧健明向本報表示，集團與西貢的地主合作，把位於蛋家灣、佔地共48萬平方呎的綠化用地，分階段推出拆售，首批將先推53幅，地皮面積由約25至100平方呎，售價介乎25萬至100萬元。以此計算，即平均每呎地價大約一萬元。據知，項目尚未有正式的網頁及官方價單等。

鄧健明表示，首批53幅綠化用地已經完成分契，大致呈三排。（理想集團提供之單張）

兩年前策劃 將成立自家管理公司

鄧健明稱，上述項目命名為「瓏曜」，早於兩年前構思及策劃，希望把該綠化用地打造為一個適合靜修、渡假歡聚、文化保育的大型生態渡假區。他又指，集團初步計劃成立管理公司打理該項目，於園區設立24小時閉路電視，並提供保安服務，由專業園藝師及花農打理園區，每幅地皮業主每月需支付180元作管理費。

須遵守綠化帶用途 僅可務農、燒烤

他續指，推出拆售的53幅地皮，現已完成分契，買入綠化地皮即可成為地主。此外，買家將獲贈律師費及釐印費。不過他強調，綠化地皮業主不可違反地皮的綠化帶用途，即只可作農業、燒烤、野餐、帳幕營地等用途。

強調跟足法律程序 不擔心炒賣

過去香港幾乎沒有出現過大規模拆售綠化地皮的情況。鄧健明認為，雖然是次為首次拆售相關類型用地，但強調會跟足所有法律程序，同時也盡力保護周邊環境。

被問及每幅用地的入場門檻較低，會否導致炒賣情況，他認為不需要擔心，並透露目前表示有興趣洽購的買家，主要以用家為主，又指該項目已接受預留，並獲足額認購。據了解，上述拆售的綠化用地位於蛋家灣，由黃石碼頭前往該處，船程約5至10分鐘，而馬料水碼頭出發，船程則約30分鐘。