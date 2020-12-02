大嶼山長沙地皮175萬拍出　歷33口價搶高16倍　每呎僅401元

大嶼山長沙一籃子地皮今日（2日）透過拍賣行推出，開價僅10萬元，料為近年拍賣場開價最低的項目，每呎地價只約23元。該幅地皮最終接獲多組買家出價，並以175萬元拍出，每呎地價約401元，較開價搶高16.5倍，惟未知買家身份。

忠誠拍賣行拍賣部總經理鄭世傑表示，上述地皮接獲數組買家到場競投，每口提價5萬元，終接獲33口承價，以175萬元拍出，以地盤面積共約4,358平方呎計，每呎地價約401元。

4地皮位置分散 剪裁呈不規則

上述4幅地皮位於大嶼山長沙丈量約份332號地段410、448、521及522號，位置鄰近長沙上村，距離太古地產（01972）發展的大嶼山洋房項目WHITESANDS不足10分鐘步程。

資料顯示，地皮屬鄉村式發展用途（V Zone），4幅位置分散，其中521及522號兩幅為相連地皮，其餘410及448號地皮則屬兩幅獨立地皮（見上圖），地塊剪裁呈不規則。從相片可見，相關地皮經已閒置，周邊雜草叢生，被放置家具等雜物，附近有民居。

近年政府也有推出大嶼山長沙地皮招標，如去年2月雅居樂（3383）副主席陳卓賢，以11.3億元投得長沙嶼南道住宅地皮，每呎樓面地價12,740元。

區內地價由6700元至1.7萬不等

而信和置業（0083）於2018年12月亦斥逾2億元，投得另一幅長沙嶼南道住宅地，每呎樓面地價17,604元。不過，2018年10月批出予盛裕興業有限公司的長沙嶼南道住宅地皮，以1.6億元沽出，每呎樓面地價僅6,753元，反映區內地價頗為參差。

為應對疫情，該拍賣行又指，未來會建議放盤業主考慮在拍賣前接受買家出價，以減少接觸。