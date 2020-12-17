新盤戰報｜新界單日錄4洋房成交　屯門The Carmel洋房3097萬沽

一手洋房市場今日連錄4宗成交。其中，永泰地產（0369）旗下屯門The Carmel今日（17日）錄得本月首宗成交，為洋房12號，面積1,838平方呎、連380平方呎天台及176平方呎花園，屬四房兩套間隔，成交價3,096.5萬元，呎價約16,847元。

不過，參考同座向的洋房11號，面積1,878平方呎，連206平方呎平台及190平方呎花園，間隔相同，於10月以3,228萬元成交，呎價約17,188元。換言之，是次成交呎價較洋房11號低近2%。

The Carmel洋房12號以3,096.5萬元成交。（資料圖片）

新地九肚雲端洋房7190萬沽

至於新地（0016）旗下九肚雲端亦錄一宗招標成交，涉及單位為Sommet 10洋房，面積2,638平方呎連378平方呎花園，成交價7,190.5萬元，呎價27,257元。

華懋琨崙連沽兩伙

華懋集團旗下屯門琨崙今亦錄成交，為青玥琳洋房28A及29A，均連車位，面積分別是2,386平方呎及2,389平方呎，同屬三房間隔，分別以2,860萬元及2,928萬元成交，呎價分別約11,987元及12,256元，合共涉額5,788萬元。