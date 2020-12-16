租樓攻略｜年底五盤入伙　康城LP6湧350個租盤　曦臺兩房兩萬有找

每當有新盤入伙，亦是準租客覓「平靚正」租盤的黃金機會。臨近年底，仍有多個大型新盤緊接入伙，主要集中新界區，伙數最多為日出康城，其中LP6提供逾2,300伙，目前收樓階段已錄約33宗預租個案。其他入伙盤有馬鞍山泓碧、元朗山水盈、白石角朗濤，至於九龍區暫只有油塘曦臺。

LP6 湧現350個放租盤 一房叫租1.2萬起

日出康城年內先後有兩大盤入伙，受惠區內康城商場The LOHAS 開幕，區內租賃交投持續活躍，租盤吸納迅速。最新「登場」為第六期項目LP6，全盤涉及2,392伙，12月中收樓，至今已錄約33宗預租，主要為一、兩房戶，成交月租由1.2萬至1.7萬元，平均呎租約35元。

LP6平均呎租低MALIBU一成

中原地產副分區營業經理蔡榮標表示，現時LP6約有350個放租盤，最平一伙屬3B座低層J室，面積309平方呎一房，現叫價1.2萬元，呎租38.8元。至於同區MALIBU於今年7月底收樓，高峰期有逾250個放租盤，至今尚餘約68個，平均成交呎租39元，較LP6高約一成。不過MALIBU的一房面積最細有356平方呎，LP6標準一房最細約307平方呎。

東九龍曦臺兩房每呎叫租近35元

至於九龍區的入伙盤「代表」有油塘曦臺，全盤兩座、共326伙，12月初開始收樓。有該區代理指，項目暫未錄得租務成交，不過，現時有約20個放租盤，平均每呎叫租由37至48元不等。其中，兩房的最平叫租單位為2座低層A室，面積約547平方呎，每月叫價1.9萬元，呎租34.7元。

油塘曦臺現時有約20個租盤。（發展商提供）

泓碧呎租38元起 貼近同區二手

若然物色新界東，馬鞍山泓碧已於11月陸續入伙，全盤涉547伙。據美聯物業首席高級營業經理黃家樂表示，泓碧暫錄5宗租務成交，成交呎租介乎38元至48元。目前放租盤約有49個，最平一伙為5座低層G室，面積314平方呎一房，現叫租1.38萬元，呎租近約44元。

參考同區90年代落成的新港城，上月的成交租金介乎1.3萬至1.85萬元，呎租34元至44元，與泓碧接近。

朗濤一房叫租1.45萬起

而同屬供應重鎮的大埔白石角，新近入伙有朗濤，全盤約723伙，同樣在11月底開始收樓，已錄得多宗租務成交，平均成交呎租約33元。據了解，現時朗濤有約40多個放租盤，入場租金由1.45萬元起，屬於8B座中層B室，面積393平方呎，屬一房，向西北方，呎租約36.9元。

山水盈開放式上月9800元租出

若然預算再低一點，或可考慮元朗或屯門區。上月入伙的元朗山水盈，全盤提供331伙。由於項目仍在收樓程序，迄今暫只有5個放租盤，租金由1.1萬至2.8萬元，呎租由29元至37元，入場租盤為開放式戶，面積300平方呎，叫租1.1萬元，呎租約36.7元。

山水盈上月則錄3宗租務成交，成交月租由9,800元至2.8萬元。

山水盈暫時只有5個租盤。（資料圖片）

屯門區不乏萬元以下租盤選擇

屯門區仍然是最低水的選擇，區內如御半山、弦海及上源，上季起已陸續入伙，至今仍有不少租盤待租。當中，御半山涉522伙，現有38個放租盤，上月錄22宗租賃成交，呎租由28元至38元，當中一個面積250平方呎開放式單位，以月租9,400元租出。

弦海全盤涉及371伙，上月成交租金由8,200元至1.5萬元，本月暫錄1宗租賃成交，屬開放式單位，呎租44元。有區內代理透露，新盤的租金與數十年樓齡的二手樓租金相若，如屯門時代廣場入場租金一萬元起，故新盤相對吸引，弦海現時尚有40個租盤。