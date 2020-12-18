第四波疫情爆發首周　中原CCL按周跌0.68%

二手樓價回落，中原城市領先指數CCL報176.54點，按周跌0.68%。本周CCL三大整體指數齊跌，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，上述指數反映第四波疫情爆發後首周市況，整體指數尚未跌穿中秋前水平。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.80點，按周跌0.89%。CCL（中小型單位）報177.36點，按周跌0.83%。近九周計，三大整體指數齊升齊跌各4次，走勢反覆爭持，波幅忽大忽小，未有向上或向下的訊號。近九周，CCL累升0.4%，CCL Mass累升0.3%，CCL（中小型單位）累升0.4%。

CCL（大型單位）報172.26點，按周升0.17%，連升兩周共0.49%。近七周豪宅樓價明顯回穩，等待突破上升。

疫苗消息對本港樓價的影響，需待明年1月上旬的CCL才開始反映。

新界西樓價創34周新低

然而，新界兩區樓價跌幅明顯。其中，新界西CCL_Mass最新報161.26點，創三十四周新低，按周跌2.71%，跌幅為九周以來最大。新界東CCL_Mass報189.27點，按周跌1.79%，跌幅為五周以來最大。

港九兩區樓價走勢平穩。港島CCL_Mass報186.65點，按周升0.75%，連升兩周共2.72%。九龍CCL_Mass報175.44點，按周跌0.50%，終止兩周連升。市區樓價一升一跌，幅度相對温和。

而本月11日政府宣佈首批新型肺炎疫苗即將供港，及昨（17日）美國聯儲局維持利率不變，以至山頂文輝道豪宅地的招標結果，三事件對本港樓價的影響需待明年1月上旬的CCL才開始反映。