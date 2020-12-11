新盤刺激樓價短暫亢奮　中原CCL按周升1.26%　14個月來最勁

撰文：黃皓琳
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中原城市領先指數CCL最新報177.75點，創下九周新高，按周升幅為1.26%，屬近五十六周最大，兼且八大指數齊升。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，大圍新盤熱賣，樓價短暫亢奮，但不代表樓價轉勢向上，上述數字尚未反映施政報告及第四波疫情，料樓價將持續反覆。
近八周計，CCL持續於175點至178點之間爭持，最高177.75點，最低175.54點，上下波幅為3點。自定息按揭試驗計劃宣布延長後，樓價走勢波幅「忽大忽小」，即使今周CCL創九周新高，僅反映樓價持續反覆，並非轉勢向上或向下的訊號。
三大整體指數走勢反覆
中原城市大型屋苑領先指數CCL_Mass報181.42點，按周升1.43%，升幅為五十六周最大。CCL（中小型單位）報178.84點，按周升1.42%，升幅同樣為五十六周最大。近八周計，三大整體指數出現4次齊升，3次齊跌，走勢反覆。
CCL（大型單位）報171.98點，按周升0.33%。近六周豪宅樓價企穩於171點水平，最高171.98點，最低171.24點，等待突破上升。
四區樓價齊升 新界東升幅最大
四區樓價齊升，是近八周第2次出現。新界東CCL_Mass報192.71點，結束連跌兩周，按周升3.14%，升幅為一百九十二周最大。大圍新盤熱賣，帶動新界東樓價急升。
九龍CCL_Mass報176.33點，按周升0.57%，連升兩周1.30%。新界西CCL_Mass報165.75點，按周升0.88%，連升兩周共1.32%。港島CCL_Mass報185.26點，按周升1.96%，結束連跌兩周。