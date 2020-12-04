中原CCL按周跌0.08%　跌幅收窄　中原：未反映第四波疫情

撰文：蔡偉南
最後更新日期：
中原城市領先指數CCL最新報175.54點，按周跌0.08%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，定息按揭試驗計劃宣布延長後第二周， 樓價跌幅全面收窄。CCL、CCL（中小型單位）及CCL_Mass上周同樣跌逾1%，今周分別僅跌0.08%、0.04%及0.01%，走勢有回穩跡象。
近七周計，三大整體指數出現三次齊升，三次齊跌，走勢反覆，但沒有轉勢向下的訊號。今周指數尚未反映第四波疫情爆發，黃良昇展望樓價於現水平反覆爭持，將於未來數周開始反映。
中原城市大型屋苑領先指數CCL_Mass報178.86點，按周跌0.01%。CCL（中小型單位）報176.33點，按周跌0.04%。三大整體指數同樣連跌兩周，CCL累跌1.15%、CCL_Mass累跌1.36%及CCL（中小型單位）累跌1.31%。
九龍新界西兩區樓價指數上升
CCL（大型單位）報171.41點，按周跌0.29%，連升兩周後回軟。近五周豪宅樓價企穩於171點水平，等待突破上升。豪宅未有受惠於定息按保。
四區樓價指數呈兩升兩跌，各區樓價反覆上落。九龍CCL_Mass報175.32點，按周升0.72%，結束連跌兩周。新界西CCL_Mass報164.31點，按周升0.44%。港島CCL_Mass報181.70點，按周跌1.19%，連跌兩周共2.46%。新界東CCL_Mass報186.85點，按周跌0.23%，連跌兩周共1.29%。