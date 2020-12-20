調查：三成人冀放寬按揭成數　促撤壓力測試助年輕人上車

樓市「辣招」已實施多年，一項調查發現，約三成市民認為政府應放寬按揭成數，四成市民則表示「一半半」，只有一成認為應收緊按揭成數。

「107動力」於12月委託香港民意研究所，就了解港人對置業按揭門檻及樓市辣招的看法訪問了1,000名市民，結果反映現時過高的按揭成數已對部分有意置業的市民，特別是年輕人造成阻礙，社會希望政府放寛樓宇按揭成數。

IMF報告指，香港樓市已接近上升周期的尾聲。﹙資料圖片﹚

三成受訪者表示贊成政府撤銷「額外印花稅」

約50%受訪者認為壓力測試的假定利息水平在合理水平，30%成則認為假定的利息水平偏高，只有半成受訪者認為偏低。此外，三成受訪者表示贊成政府撤銷「額外印花稅」，約兩成表示一半半，三成半則反對政府撤銷。

樓價不跌 主因是住宅供不應求

特首林鄭月娥月前在施政報告中宣布，撤銷雙倍印花稅。購買非住宅物業的印花稅由早前的8.5%降至4.25%，但卻未有處理住宅物業「撤辣」的問題。

分析認為，本港住宅樓價仍高企不下，最主要原因是住宅單位供應嚴重不足，政府樓市「辣招」，並不能解決剛性需求問題，反而限制了二手市場的供應量，特別是細單位貨源大減，反而令其他市民更難「上車」，最終只能令二手樓市場交投萎縮，未能令樓價下跌的情況。

特首林鄭月娥月前在施政報告中宣布，撤銷雙倍印花稅。

「107動力」召集人何民傑指出，民調顯示市民對是否撤銷部分樓市辣招及是否放寬按揭門檻相當接近，沒有一面倒的意見。在疫情打擊經濟的陰霾下，民意較往年開始轉變，特別是不少市民表示支持政府放寬樓宇的按揭成數，助年輕人更容易上車。

該會提議，政府應放寬，甚至撤銷不合時宜的壓力測試，以方便年輕人上車。同時，有需要研究放寛1,000萬元以上單位的按揭成數；又促進政府考慮撤銷「額外印花稅」，以增加二手市場住宅單位的供應量便利小業主細樓單位換大單位。美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示，現時樓市處於「扭曲」狀態，政府應採用「遞進式」按揭，如價值1,200萬元的物業，首1,000萬元可承造八成按揭；隨後的200萬元則承造七成按揭，如此類推。