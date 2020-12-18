中環商業地王今推出招標　為期半年　估值最高逾750億元

估值曾逼近千億的中環海濱商業地王，終於登場。地政總署公布，中環新海濱民耀街商業地王今日（18日）起推出招標，截標日期為明年6月18日中午12時，為期半年。

投標書必須分別放置於兩個信封內封密，用以遞交非標金建議書（模型）及標金建議書。項目須在2032年12 月31日或該日前落成不少於129.17萬平方呎樓面。

資料顯示，上述地盤面積51.6萬平方呎，預計提供達184.3萬平方呎樓面，主要作商業及零售用途，亦要提供休憩設施，其中22.8萬平方呎樓面需要用作興建停車場及政府、機構或社區用途。扣除相關面積後，實際餘下約161萬平方呎商業樓面。

每呎樓面地價估值介乎2.3萬至4.1萬

就上述用地的估值，綜合市場資料，預計每呎樓面地價約2.3萬至4.1萬元，即估值約370億至755.6億元，勢成本港歷來最貴重地王。

而萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文預計，上述用地每呎樓面地價約2.3萬至2.5萬元，估值約370億至400億元，較今年1月份的估值下調了約20%，估計總投資約550億至600億元。他預料，項目長期租金回報率約3至4厘，資金回收期約25至30年。他又認為，以「雙信封」形式招標，「流標機會較低」。

明年11月揭標 非價高者得

上述地皮原本安排於上一季推出，並採用「雙信封制」招標，即同時考慮設計方案及出價，故不一定「價高者得」。惟由於政府需要更多時間準備「雙信封」制招標工作，故地皮延後至2020年第四季才推出。

以最新截標日期為2021年6月計，加上章程顯示地皮最遲2021年11月公布招標結果，即審批標書的時間比一般情況長，故上述地皮的賣地收益，未能在2020/2021財政年度入帳，無法幫補政府本財年的財政赤字缺口。

難補今年三千億財赤缺口

撇除今日截標的山頂文輝道住宅地皮，本財年的全年賣地收益迄今只有約250億元，遠低於去年全年的1,200億元。林浩文估計，2020/2021年財政年度的賣地收益最終只有約500億元，按年同期比，大跌約50％至60%，如有流標情況出現，庫房收益將更少。