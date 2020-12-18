中環商業地採雙信封制招標　特設8人技術顧問團　成員包括前官員

中環新海濱民耀街商業地王今日（18日）起公開招標，是次採用「雙信封制」，即投標者需同時遞交價格建議和非價格建議（設計建議及模型），兩項建議的評分比重相同，各佔百分之五十。任何標書均要在兩方面均合格，才被視作符合要求。同時，政府又委任8人作為獨立技術顧問團隊，成員包括前官員、建築師等。

地價與設計評分比重各佔一半

是次地王的標書評審工作，將由政府人員組成的標書評審委員會負責，該會由發展局常任秘書長（規劃及地政）擔任主席，成員包括來自不同專業的高級首長級人員。

政府同時亦委任8名具有建築、園境建築、規劃、屋宇測量、城市設計、地區營造、公共空間創造和社會發展等專業背景的人士，擔任獨立技術顧問，就所收到的非價格建議向標書評審委員會提供專業意見。

8名顧問向委員會提供專業意見

該8名技術顧問，包括陳弘志（港大建築系副教授、前園境師學會會長）、張孝威（前屋宇署署長）、何文堯（前建築師學會副會長）、凌嘉勤（前規劃署署長）、魏華星（香港社會創投基金及社會企業Green Monday創辦人）、鄧寶善（港大城市規劃及設計系教授）、王維仁 （港大建築系教授、前系主任）及嚴志明 （香港設計中心主席、科譽（香港）創辦人及行政總裁）。

中環商業地採雙信封制招標。（羅君豪攝）

此外，就非價格建議部分，須滿足城市規劃委員會2016年為該用地通過的規劃大綱。投標者須以規劃大綱為基礎提出設計方案，六項主要評審準則分別為：整體設計和發展概念、訂立以人為本和可持續發展的設計新典範、建築和城市設計質素、優質園境和富吸引力的公眾休憩空間（包括園境平台）、用地內部及與外圍的聯繫和易行度，以及商業用途組合和政府、機構和社區設施的設置。

局方又鼓勵投標者於建議書中，多加落實相關願景，特別是公眾重視的範疇，包括建築和城市設計、公眾休憩空間、暢達性和易行性、綠化和園境，以及政府、機構和社區設施等。