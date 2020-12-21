臨近冬至　十大屋苑周末錄11宗成交　按周急跌5成

中原地產十大屋苑本周末錄得11宗成交，較上周末22宗減少50%，但仍連續4個周末企穩雙位數，當中8個屋苑錄得成交。零成交屋苑錄兩個，包括太古城及將軍澳新都城。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，第四波疫情高位徘徊，限聚令收緊，市民配合留家抗疫，加上本周末及冬至緊接，多數市民提早在周末「做冬」。加上，聖誕節亦將至，節日氣氛濃厚，令二手市場整體交投減慢。

3屋苑本月錄1宗成交

港島區方面，中原地產海怡西翼第二分行首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島平盤已被消化得「七七八八」，買家等待新一輪減價，近日成交有所減慢。屋苑本周末錄得1宗成交，較上周末減少1宗。最新錄得13A座低層B室成交，實用面積614平方呎，3房套房間隔，以1,050萬元易手，呎價17,101元。

九龍區方面，中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城本周末保持錄得1宗成交，新成交為29座中層D室，實用面積687平方呎，三房套房間隔，享開揚景致，成交價973萬元，呎價14,163元。原業主於2013年5月以640萬元買入單位，持貨7年，帳面獲利333萬元，單位升值52%。

新界區方面，中原地產東涌東環分行高級分行經理唐啟樂表示，映灣園近月交投暢旺，隨著筍盤被消化，造價陸續提升，加上臨近聖誕假期，部份業主暫停開放睇樓，令交投氣氛略減。本周末映灣園錄得1宗成交，按周減少50%，新成交為8座中層F室，實用面積548平方呎，兩房間隔，成交價640萬元，呎價11,679元。