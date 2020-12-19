丁子高姑媽6500萬沽西半山康苑　97貨帳面賺近四成

市場近日頻頻出現名人沽貨，據土地註冊處資料，西半山康苑高層單位，實用面積約2,872平方呎，連兩個車位，早前以約6,500萬元沽出，呎價約22,632元。

據資料，單位原業主為高亞地產有限公司（CORALAND LIMITED），公司董事包括鄭承忠（CHENG SENG CHONG EDWARD）及丁培芳（TING PUI FONG）等人，相信為懋德航運主席鄭承忠及其妻子，而丁培芳亦是藝人丁子高的姑媽。

年內兩度減磅 5月沽中半山豪宅

二人於1997年以約4,758萬元買入上址，持貨23年至今易手，帳面賺約1,742萬元，物業升值約37%。翻查資料，鄭承忠及其妻丁培芳今年已非首度出貨，二人持有的中半山峰景中層B室連車位，今年5月份亦以買賣公司形式售出，作價約6,100萬元。此外，鄭氏家族於2015年亦連掃西半山璈珀4個單位，涉額約7億元。

鄭承忠為懋德航運創辦人鄭煒顯的長子，為家族的第二代掌舵人。懋德航運早於1966年創立，在本港航運界赫赫有名。而鄭氏家族作風甚為低調，甚少在公開場合露面。

市場接連錄得名人沽貨

事實上，近日市場接連錄得名人沽貨。如「樓市大好友」林奮強，上月以2,768萬元沽出大埔聚豪天下洋房物業，帳面獲利1,208萬元或77%；此外，香港名譽資深大律師、港大法律學院公法講座教授陳文敏，上月亦沽出其渣甸山嘉雲臺三房單位， 作價4,800萬元，帳面賺2,700萬元。

此外，劉慧卿胞兄本月亦以約6,500萬元沽出東半山利安閣一伙三房戶，持貨14年帳面賺4,000萬元。