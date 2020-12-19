驗樓｜內房碧桂園首個港樓盤　泓碧扣分位全因兩顆螺絲？

位於馬鞍山鄰近港鐵烏溪沙站的新盤泓碧，為內房碧桂園（2007）在港首個住宅項目。記者與資深驗樓師詹濟南的徒弟陳智康（康Sir），前往驗收一個面積約489平方呎的兩房分層單位。康Sir 就單位內的批盪、地台、欄杆，以及假天花均給予滿分，整體單位評分則為85分。不過，屋外一個不起眼的甩漏，令整體評分打折扣，康Sir更著業主盡快要求發展商進行修繕。

泓碧距離港鐵烏溪沙站，大約10至15分鐘的步程。除可經落禾沙里步行至屋苑，亦可選擇穿過購物商場「迎海薈」天橋。全程「有瓦遮頭」，打風落雨不成問題。

室內手工項目評分頗高

單位內發現的問題不多，評分頗高，只是廚房及浴室的水龍頭位置有鬆，不過接駁位置有使用唧膠封邊，故暫時未出現漏水。康Sir指，一旦唧膠出現老化，經長期使用或會出現裂痕，屆時會有漏水機會，他指，進行修繕時將水龍頭位置加以扭緊便可。

外牆伸縮縫唧膠未做好 易入水

是次驗收過程中，發現的問題主要集中室外位置。康Sir發現，單位外牆伸縮縫的唧膠未做好，令單位外牆瓦片與瓦片之間出現罅隙，導致雨水有機會從外牆入屋。「如罅隙所在位置，水平高於單位，積存雨水便有機會流入屋。」康Sir建議業主可向發展商反映，及要求就問題進行修繕。

冷氣室外機出現傾斜

康Sir又從浴室窗外發現，放置冷氣室外機的平台出現安裝問題。原來，固定室外機的四顆螺絲中，有兩顆螺絲並未有完全固定，只靠另外兩顆螺絲支撐，所以整部室外機往外傾斜。

打風季節 螺絲或不勝荷斷裂

康Sir 續指，面對打風落雨的季節，作為支撐點的螺絲，無法支撐因強風吹動室外機時帶來的重量，螺絲有機會斷裂，整部室外機或會撞向欄杆，造成損毀。「如果大風大雨，前面兩粒螺絲都甩埋，成部冷氣（室外機）有機會撞落欄杆到。」

電線外露 長期濕水易「跳掣」

同時，康Sir 發現室外機的電線外露，雖然爛刻未有明顯的影響，但他認為電線長期濕水，始終有機會造成漏電或「跳掣」。碧桂園回應驗樓查詢時稱，已為泓碧預留半年的修繕期，並表示已收到上述單位的修繕申報表，會就相關執修項目進行跟進。

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