尖沙咀金馬倫道地舖4750萬沽出　實蝕逾320萬

舖位蝕讓成交不斷。據消息指，尖沙咀金馬倫道19至21號地下D號舖，面積約800平方呎，早前曾叫價7,000萬元，隨後下調至5,500萬元，最終近日以4,750萬元沽出，呎價5.9萬元。

據知原業主於2007年以4,800萬元購入上址，即是次帳面已蝕讓50萬元，再計及入市時支付的180萬元稅款及佣金等支出共95.5萬元，料實蝕325.5萬元。該舖位現由飲品店以每月約13.8萬元承租，即回報約3.48厘，租約期至2022年3月。

尖沙咀金馬倫道19至21號地下D號舖，面積約800平方呎，現由飲品店以每月約13.8萬元承租。

觀塘恒安街舖劈價千萬易手

另有消息透露，觀塘恒安街29號地舖，面積約1,200平方呎，早前叫價2,380萬元放盤，新近減價至1,380萬元沽出，減價1,000萬元或42%。原業主於2013年1月以1,528萬元購入上址，即是次易手帳面蝕讓148萬元，計及購入時支付的雙倍印花稅約130萬元，以及買賣兩次的佣金共約29萬元，實際損失307萬元。

而另一邊廂，仍有投資者欲挾「撤辣」效應，趁機炒賣。盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興表示，其基金新近以約1,850萬元購入西環第三街56至72號地下C舖，低市價約25%，並重新把舖位以2,800萬元放售，大幅提價約950萬元或51%。

該舖位面積約800平方呎，連自建閣樓800平方呎，以市值租金約7萬元計算，回報約4.5厘。原業主於1988年以99萬元買入上址，持貨32年，升值18倍。李氏表示，撤辣後，交易成本減少，市場買賣明顯增加，預計短炒個案一定大增，部分投資者或「執少少就走」。