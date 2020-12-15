撤辣後單日4宗大手買賣　新世界甲級寫字樓全層3.4億沽

投資物業市場單日連錄多宗逾億元的大額成交，合共涉額約10億元。其中，涉資最大額為新世界（0017）旗下長沙灣荔枝角道888號甲級寫字樓，最新錄得項目首宗全層易手個案，成交價約3.42億元。

市場消息透露，上述成交個案為12樓全層，建築面積約24,426平方呎，成交呎價約14,001元。該項目於上周六首輪推出30個分間單位，一小時內沽清，套現逾6億元。

佳寶1.3億沽九龍城地舖 實蝕1500萬

此外，九龍城衙前塱道56至66號御門．前地下A號舖，面積約4,321平方呎，市傳以約1.3億元沽出。據悉，上述舖位由佳寶超級市場創辦人林曉毅，在2013年5月以1.325億元購入，並持有作自用，即是次帳面需要蝕讓250萬元。

若計及購入時所支付的雙倍印花稅約1,126萬元，估計實際蝕讓約1,500萬元。

九龍城衙前塱道56至66號御門．前地下A號舖，面積約約4,321平方呎。（美聯物業圖片）

港九各錄全幢公寓易手個案

至於服務式公寓亦獲市場追捧。市場消息透露，半山醫院道8號服務式公寓Mier，以約3.08億元易手，新買家料為龐源集團。據了解，該幢服務式公寓提供48個單位，原業主於2012年以2.48億元購入上址。

另外，深水埗大南街57至59號南苑大廈全幢公寓，面積約8,207平方呎，早前叫價2.5億元，新近獲買家逾億元洽購，惟未知實際成交價。物業現由立方國際青年公寓以每月約45萬元承租。