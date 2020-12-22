上水歌賦嶺洋房1450萬沽　持貨8年實蝕近200萬

今年曾錄得呎價跌穿萬元、逼近公屋水平的上水大型洋房屋苑歌賦嶺，新近錄得今年內第4宗二手成交，成交價約1,450萬元，賣方持貨8年，實際蝕近200萬元。

市場消息透露，上述個案為歌賦嶺龍柏徑雙號洋房，實用面積約1,315平方呎，三房間隔，近日以約1,450萬元沽出，成交呎價約11,027元。據區內代理透露，該洋房早前叫價1,600萬元，隨後減價至1,530萬元，惟一直未獲承接，最終再下調意向價才成功易手，累減近一成。

據悉，原業主於2012年以1,565萬元一手購入上述洋房，是次易手帳面蝕約115萬元，貶值3%，計及約58.67萬元稅款及約14.5萬元佣金支出等，預計實際蝕讓超過188萬元。

年內4宗買賣均需蝕讓 蝕幅最多30%

翻查資料，連同上述成交，今年歌賦嶺錄得4宗買賣，全部需要蝕讓，蝕幅介乎7.3％至30%。蝕得最勁為銀杏徑雙號洋房，實用面積1,798平方呎，於10月份以1,700萬元沽出，成交呎價約9,455元，創屋苑呎價新低紀錄，甚至比上水的公屋呎價還要低。

此外，九肚山玖瓏山亦錄得一宗微蝕個案。中原地產副分區營業經理梁廣成表示，玖瓏山日瓏閣1座中層B室，實用面積467平方呎，一房間隔，以680萬元易手，實用平均呎價14,561元。原業主於2015年以673萬元購入單位，持貨約五年，帳面僅獲利約7萬元，扣除雜費，需要損手離場。