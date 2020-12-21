山頂白加道28號多按洋房5.3億沽　內地客持貨5年實蝕逾4000萬

近年超級豪宅樓價屢創新高，不過有曾承做多次按揭、位於傳統豪宅地段的洋房，需要以蝕讓價出售。據土地註冊處資料，山頂白加道28號5號屋，以5.3億元易手，呎價約92,982元，較5年前購入價帳面值低1,200萬元，估計連其他雜項需要實蝕超過4,000萬元。

首置客繳稅2252.5萬 佔樓價4.25%

資料顯示，上述洋房新買家為余欣（YU XIN）。該名新買家是次入市支付2,252.5萬元作為稅款，相等於樓價的4.25%，意味以首置名義入市。

上述洋房原業主為于鳳（YU FENG），據悉為內地客，於2015年11月以5.42億元購入上址物業，即是次易手帳面貶值約1,200萬元，若然加上買入稅款2,303.5萬元，以及賣出支付的佣金約530萬元，估計實際蝕讓約4,033.5萬元。

洋房四度抵押按揭

此外，資料顯示，原業主在2016年至2018年，三度把該洋房抵押，向中國銀河國際財務（香港）有限公司承做按揭，惟未有顯示金額，而在2020年則向勇才創投有限公司承做按揭。

洋房2018年放盤 叫價8.3億

該幢洋房實用面積5,700平方呎，原則五房四套，連雙車位和花園940平方呎，以及平台1,214平方呎，天台設180度望海景的空中私家泳池，別墅內置電梯直抵各層。物業早於2018年推出放盤，當時叫價8.3億元。

白加道28號業主多為名人顯貴，3號屋的業主為地監局前主席陳韻雲，7號屋則由人稱「錢多多」的內地富豪錢峰雷持有。李兆基家族亦購入白加道35號，以及華人置業（0127）前主席劉鑾雄曾持有白加道31號D屋，現已轉贈兒子劉鳴煒。