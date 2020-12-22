地產代理疫市加薪　中原、利嘉閣後勤員工明年加薪2.5%

肺炎疫情持續，不少行業受到打擊，但地產代理界「疫」市加薪。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，截至11月止，中原地產香港住宅部全年營業額達35.5億元，較去年同期下跌約2.8%。不過，今年首三季，中原地產香港皆取得盈利，故根據機制，首三季全線後勤已獲發0.89個月的花紅，主任級或以上獲發1.329個月花紅。該行管理層更決定明年全線後勤可獲加薪2.5%。

陳永傑指，集團未來預計投資逾一億元於網絡科技研發及發展。（中原提供）

中原明年增聘最多500名員工

陳永傑續指，集團將積極拓展線上及線下營銷網絡，未來一年，將投放更多資源於網上放盤平台，以迎合數據年代，預計投資逾一億元於網絡科技研發及發展。

而實體店亦會不斷拓展，他預料，明年將增聘多300至500名前線同事，以應付未來新盤戰，未來一年亦打算多增設30間分行，主要開設於新入伙屋苑區域，如白石角、啟德、黃竹坑等。 現時中原地產香港營業員約5,500名，分行410間。

廖偉強亦表示，明年調高全體後勤員工的薪酬。（利嘉閣提供）

利嘉閣明年加薪2.5%

此外，利嘉閣地產總裁廖偉強亦表示，今年全年二手成交宗數較去年顯著回升近兩成。雖然今年是艱難的一年，但公司仍決定由明年1月1日起，調高全體後勤員工的薪酬，加幅為2.5%。

廖偉強續指，預期明年樓市將會顯著反彈，公司將增聘前線員工，目標由現時約2,600人上升至明年3,000人；不過隨著市民搵樓模式轉變，分行數目增幅會減少，約增加10間至210間，並把資源重點投放在資訊科技發展及線上宣傳推廣，迎合社會在疫市之下的搵樓新常態。