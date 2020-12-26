新盤12月暫錄25宗撻訂　柏傲莊佔兩成　匯璽殺訂金額最大

受第四波疫情影響，12月發展商推盤步伐放緩，撻訂個案隨之而減少。據本網統計，截至本月24日止，一手市場累錄約25宗撻訂個案，平均一日一宗，宗數較上月全月的57宗，回落32宗或56%，涉及撻訂金額合共逾2,185萬元，較上月的近5,900萬元減少。

宗數按月回落逾五成

本月「撻大訂」與在簽訂臨約後撻訂的個案比例接近，各佔約一半。其中，以新世界發展（0017）與港鐵（0066）的大圍柏傲莊 II 連錄5宗撻訂較多，佔本月撻訂總數的兩成，殺訂金額由37.64萬至97.78萬元，共涉逾296萬元。

OASIS KAI TAK連錄3宗撻訂

其次，會德豐地產旗下啟德OASIS KAI TAK，錄得三宗撻訂個案，其中包括一伙低座D座5樓至6樓D室特色戶，料遭殺訂10%、即逾365.5萬元。發展商一周內將單位加價重推，加幅約1.5%，並旋即以招標形式沽出。

至於本月殺訂金額最大的個案，料為新地（0016）旗下匯璽 II 的5A座20樓C室，面積1,254平方呎，四房雙套間隔，原於2018年8月以3,216.04萬元售出。惟買家於本月撻訂，料被沒收15%之訂金，即逾482萬元。

蔚藍東岸、弦雅各錄零星撻訂

至於最近開售的新盤中，如五礦地產（0230）旗下油塘蔚藍東岸，首錄兩宗撻訂，兩伙同於上月28日首輪開售一周後遭撻訂，料殺訂共63.94萬元。此外，佳兆業集團（1638）及宏達控股發展的長沙灣單幢盤弦雅，本月錄首宗撻訂，為開放式戶，料買家遭沒收5%訂金，即涉及22.105萬元。

其餘錄得撻訂的新盤，包括白石角海日灣 II（2宗）、Grand YOHO 2期（2宗）、馬鞍山泓碧（1宗）等。

至於元朗禮修村住宅項目FRASER VILLAGE，涉及16幢獨立屋，整個項目於本月初錄撻訂，料買家損失約935萬元，則未有計及在上述統計中。