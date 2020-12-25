商場大執位｜屯門市廣場疫市吸新租戶　有迴轉壽司、美國波鞋店

限聚令及禁堂食等防疫措施下，商場人流大不如前，發展商趁機將商場硬件翻新或重組租戶組合。其中，信和置業（0083）旗下屯門市廣場，數月前陸續有商舖被圍板，至近日新商戶陸續「揭盅」，當中部分品牌是首度進駐屯門、甚至新界區。

ZARA遷出、AEON縮規模

屯門市廣場樓面佔逾一百萬平方呎，設有400多間商舖。本網記者日前在廣場1期的現場所見，場內較明顯的吉舖，包括1樓1138號舖及UG層081號舖，原分別由大型連鎖服裝店ZARA及日式百貨AEON（玩具部）租用，兩大舖現仍圍板，未有預告新租戶。

美國球鞋連鎖商Foot Locker進駐

不過，場內有不少值得期待的全新品牌即將開幕，如美國著名運動服裝及球鞋連鎖商Foot Locker，將落戶屯門市廣場1樓1225至1245號舖，面積逾千呎，為該品牌首度進駐屯門區，該舖位前身為美國服裝品牌American Eagle Outfitters，月前已遷出。而Foot Locker另一家分店亦將於明年一月在旺角家樂坊開業。

美國著名球鞋連鎖商Foot Locker落戶屯門市廣場。（黃皓琳攝）

壽司郎第七間分店 首進駐新界區

至於屯門市廣場的2樓可謂「大洗牌」，為迎合港人熱愛東瀛潮流及食品，遂引入多間日本品牌。其中，在港已有5間分店的日本遊戲機中心NAMCO，將於2樓2190A號舖開業，圍板顯示「即將登場」。該店原租客為餐廳新斗記。

此外，經常要「大排長龍」的日本迴轉壽司店壽司郎，終於衝出九龍區，於屯門市廣場開設第7家分店、亦是新界區首間分店，位於2樓2192, 2193A及2193B號舖，即玩具反斗城附近。據資料，壽司郎亦會在上環無限極廣場設店。

而設於2樓的北海道札幌「過江龍」一幻拉麵，已於本月中開業。早上時段也有十餘人在排隊等候。玩具站則在上月底於同層開張，該店前身為童裝店Chickeeduck。

日本和菓子店 開設首間限定店

日台小食店亦選擇「疫」市開張，集中在1樓樓層。包括東京蘋果批專門店Mille Mele Tokyo，今年才進駐香港，極速擴充，屯門市廣場為其第3間分店。

至於和菓子專門店京都嵐山，位於場內1樓6號舖，屬本港首間期間限定店，剛開張數周；鄰近的台灣三明治洪瑞珍，為品牌在港首間分店，今年8月開業時曾出現長長排隊人龍。