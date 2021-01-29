尖沙咀舖市淪陷　飲品店日做千餘元生意　時裝店：簽左死約冇得走

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-01-29 09:00

政府日前（26日）宣布，將二人限聚令、晚市禁堂食等社交距離措施，再延長多一星期至2月3日，商戶叫苦連天。有業內人士指，不少商戶期盼著新年檔期，若然措施橫跨2月中的新年長假期，將痛失最後「做生意」機會，春節後難逃結業倒閉潮。

事實上，持續多月的防疫措施未放寬，加上通關無期，昔日的核心消費旺區，早已面目全非。本網記者日前直擊尖沙咀四條主要街道，空置率一律超過20%，其中，栢麗購物大道三分之一地舖丟空；另一重災區加連威老道，中午時份人煙極稀疏，有台式飲品店店員指，「高峰期一日賣到逾千杯（飲品），而家最差賣得幾十（杯）。」

個別舖位已丟空近一年。

根據中原（工商舖）統計，12月五大核心消費區除尖沙咀區外，商舖空置情況略見收窄，中環、灣仔、銅鑼灣及旺角的空置率均見好轉，按月收窄跌幅約0.05至0.19個百分點，改善幅度最大為銅鑼灣區。唯獨尖沙咀區空置率升勢仍持續，按月再遞增0.07個百分點，升至約17.22%。

栢麗購物大道三分一舖位丟空

本網記者早前直擊尖沙咀四條主要街道，包括栢麗購物大道、海防道、加拿芬道（金巴利道至堪富利士道一段）及加連威老道（漆咸道南至彌敦道一段），其中，吉舖比例最高為全長約300米的栢麗購物大道，現吉舖有多達20間，佔舖位總數68間的三分之一。

+ 4 + 4 + 4

丟空情況持續，栢麗購物大道舖位去年已連錄蝕讓。如資深投資者李耀華以約2.1億元沽出地下29至30號舖連一樓，由於他在高峰期以4.4億元入市，故持貨八年蝕約2.3億元，蝕足五成。現場所見，除吉舖外，栢麗購物大道現有約3間散貨場，包括售賣飾物、家居用品及碗碟等雜貨。

海防道藥房、錶行不再

至於轉角的海防道，人流雖相對較多，但非消費客群，全長約300米的海防道約有27間地舖，現有6間為吉舖，比例達22%。主攻自由行的藥房及錶行己先後結業，取而代之是口罩店、古早味蛋糕等。其中，海防道31號地舖，面積約890平方呎，去年中獲影音店「節拍」以月租10萬元承租，租期一年，新租金較舊租戶月租約50萬元低約八成。

服裝店：業主唔減租 唯有頂硬上

至於加連威老道算是吉舖「重災區」，全街有近40間地舖，現有至少11間丟空，空置率達28%，數間藥房招牌仍在，但中午時分亦「拉閘」。稍為吸人流的有口罩店及華潤萬家旗下平民超市U購。

有台式飲品店職員王先生表示，公司落戶加連威老道已有三年，疫情下生意大跌八至九成，「最高峰時期一日可以賣到1,000杯（飲品），而家可能100（杯）或者最差幾十（杯）以下。」以其飲品每杯約20至30餘元計，每日生意額僅千餘元。不過，王先生指，幸得業主減租約四成，現仍能繼續營業。

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至於街內另一服裝店郭小姐表示，「（加連威老道）執左好多舖啦，成條街好靜」，「第四波疫情爆發後，生意最多相差一半。」生意額大受影響，公司唯有改以薄利多銷，女裝衣物低至50元一件起。「我地簽左死約，冇得走、冇辦法，唯有頂硬上，希望捱得到。」

飲品店兼賣小食 成功突圍

至於另一條核心街道加拿芬道，50間地舖中，有約12間為吉舖，空置率為24%。不少口罩店、手機配件店、碗碟雜貨店進駐。最近，有利市封店短租街內37號地下B及C號舖，月租約10萬元，舖位面積約980餘平方呎，租金較上手長租約下跌約78%。

另邊廂，有去年8月於加拿芬道開業的飲品店，疫市突圍。該店職員何小姐指，去年中疫情稍緩和，生意也沒起色，遂兼賣小食，反而第四波疫情爆發後，限聚令加上禁堂食，其生意明顯增加，「每次一爆（疫），通常街上（小食）舖會比較多人，佢地都買番屋企食、或者會叫外賣。」她續指，平日平均都可接約五單較大額的電話外賣生意。