工商撤辣｜羅守輝妻8790萬沽葵涌工廈三層　迷你倉接貨

政府於11月底落實就非住宅物業「撤辣」，措施生效當日即有大手買家入市。由資深投資者裕泰興家族成員羅守輝妻子等人持有的葵涌美和工業大廈7樓、8樓及9樓，分別各以2,930萬元登記沽出，即合共成交價約8,790萬元，涉及樓面共約1.9萬平方呎，呎價約4,550元。

「撤辣」生效首日成交

是次交易於11月26日簽約，即政府公布「撤辣」正式生效的首天，故是次每宗成交僅需支付4.25%稅款，即三宗成交合計共逾373.4萬元。

上述7樓單位的原業主為Honour Bright Enterprises Limited，於2018年以1,950萬元購入。而8樓及9樓則由Key Peace Limited 持有，於2017年以1.168億元連同3樓、6樓及13樓一併購入。

新買家為香港儲物室宗立基

公司註冊處資料顯示，上述兩間公司的董事均為郭卓彥及梁婉玲。據悉，梁婉玲為老牌家族裕泰興「太子爺」、尖東廣場有限公司執行董事羅守輝的妻子。

至於新買家為Hmsv P7 (hong Kong) Limited，公司董事包括宗立基(CHUNG, LAP KEE)，宗立基為香港儲物室主席，該集團在1997年成立，提供迷你倉家居儲存服務，管理倉儲體積超過300萬立方呎。