聖公會撤辣後入市　2700萬購中環乙廈單位

宗教團體積極入市購置物業。據土地註冊處資料，中環己連拿利1號華昌大廈1樓2室，以2,700萬元易手，新買家為香港聖公會管業委員會（CHURCH BODY OF THE HONG KONG SHENG KUNG HUI）。上述單位面積約1.000平方呎，成交呎價約2.7萬元。由於在政府公布「撤辣」後成交，故只需付4.25%稅項，即約114.7萬元。

據悉，聖公會於同一大廈的2樓及3樓亦擁有自置物業。翻查資料，聖公會近年相當積極入市購置物業，如在2018年3月份，以9,089.6萬元購入西營盤63 Pokfulam 7個單位；同年2月份則以約3,180萬元購入西半山堅道寶林閣一個高層單位及車位。

文路祝32年前140萬購入單位 升值18倍

而上述華昌大廈易手單位的原業主為NISHA ELECTRONIC INDUSTRIES LIMITED，其公司董事為CHUGH, MANOHAR THAKURDAS，該董事與莉莎電業製品有限公司的創辦人及主席文路祝之英文名字相同。

文路祝擔任多項公職，如在11月獲政府再度委任為社會福利諮詢委員會的成員。他於1988年以140萬元購入上述單位，持貨約32年，帳面升值約2,560萬元或逾18.2倍。