內地客1.5億沽凱旋門摩天閣中層呎價7.6萬　持貨13年升值近億元

臨近年底豪宅市場連錄矚目大額成交個案，有內地客近月以1.5億元沽出九龍站豪宅凱旋門一個中層單位，成交呎價高達約7.67萬元，原業主持貨約13年，帳面大賺近億元。至於新買家以公司名義買入單位，料需要支付樓價三成作為稅款，涉約4,500萬元。

據土地及公司註冊處資料，上述單位為凱旋門1座摩天閣中層A室，於上月底以1.5億元易手，新買家為ETERNAL HARMONY MANAGEMENT LIMITED，其公司董事為黃少奕(HUANG, SHAOYI)。

至於原業主為德發時裝有限公司(TAK FAT FASHIONS LIMITED)，其公司董事包括林琳(LAM, LAM)、林偉德(LAM, WAI TAK)及鄭明(ZHENG, MING ADA)。其中林琳及鄭明的香港身份證號碼為R字頭，料為是由內地來港後獲身份證的人士，其中鄭氏更持有有中國護照，料為內地客。

據區內代理透露，上述單位在8至9個月前推出放盤，當時叫價1.68億元，是次成交價屬市價。

2007年購入價5580萬

原業主於2007年9月份以5,580萬元入上述單位，即持貨約13年帳面升值約9,420萬元或約1.69倍。上述單位實用面積1,955平方呎，四房雙套間隔，是次成交呎價高達76,726元。

凱旋門由新鴻基地產（0016）發展，設有4座住宅大廈，提供1,054伙，實用面積由395至4,307平方呎。