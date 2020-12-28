屯赤隧道帶動　屯門睇樓量急增1倍　屯門市廣場均價按月升近9%

屯門至赤鱲角北面連接路（屯赤隧道）於昨日（27日）通車，帶動屯門區內的二手成交，市場近日錄多宗成交，更有區內代理表示，聖誕期假間，屯門區的睇樓量更急增1倍。綜合市場消息，屯門區本月有約135宗二手成交，較上月128宗成交增加約5%。

本月屯門多個屋苑成交價較上月均有輕微加幅。美聯物業聯席區域經理陸家民表示，屯門市廣場本月平均成交呎價為14,532元，較上月呎價13,366元，按月增約8.7%；屯門時代廣場本月平均成交呎價為15,054元，按月增約6.8%；至於屯門站上蓋物業瓏門本月平均成交呎價16,823元，按月微增4%。

倚嶺南庭本月錄4宗成交 兩房戶608萬沽

陸家民續指，屯門倚嶺南庭本月錄得4宗成交，該屋苑已有9月至11月均未有錄得成交。該行最新促成中層C單位的成交，面積573平方呎，屬兩房間隔，以608萬元成交，呎價10,610元。原業主2010年以於214.8萬元買入上述單位，故持貨10年，帳面獲利393.2萬元或183%。

倚嶺南庭暫有約20個放盤，當中15個屬兩房放盤。

睇樓量增1倍 屯門時代廣場一房430萬成交

至於屯門時代廣場，中原地產高級分行經理陳耀堂則表示，近日屯門區睇樓量急增1倍。其中，屯門時代廣場E座高層7室，面積272平方呎，屬一房間隔，原業主減價10萬元，最新以430萬元成交，呎價15,809元。

買家為區內分支家庭，見屯門區受惠大型基建，看好未來發展。而原業主則於2000年6月以76萬元買入單位，持貨逾20年，帳面大幅獲利354萬元或4.7倍。

此外，中原地產市務經理劉子揚亦表示，納米樓城．點昨日亦錄得成交個案，單位為低層G室，面積227平方呎，屬開放式間隔，原業主叫價430萬元，買家即睇即還價，最終減價26萬元，以404萬元易手，實用呎價17,797元。原業主於2017年9月以295萬元一手購入上址，持貨3年轉售，帳面獲利109萬元或37%。

↓屯赤隧道環境↓