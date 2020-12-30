福臨門第三代徐德強西半山豪宅淪銀主　終以4400萬沽貶值3%

「富豪飯堂」福臨門酒家第三代掌舵人徐德強，近期多番捲入錢債官司，由其相關人士持有的西半山CONDUIT 18頂層一伙複式戶，實用面積1,477平方呎，以4,399.99萬元易手，成交呎價約29,790元，較2009年購入價比較，帳面貶值約129.11萬元或2.85%。

據土地註冊處資料，CONDUIT 18 頂層複式單位，單位原業主為金潤集團有限公司（GOLD ASSET HOLDINGS LIMITED），其公司董事包括陳黎杏梅（CHAN, LAI HANG MUI TERESA）及李安惠（LEE, ON WA）等。據悉該批人士為福臨門酒家第三代成員徐德強的相關人士。

徐德強5月份被入稟追債3290萬

資料顯示，公司於於2009年10月以4,529.1萬元購入上址，並於2010年至2019年期，把上述物業七度抵押承做按揭，最近一次為2019年7月向寶元財務有限公司貸款1,200萬元。今年5月份，徐德強被指為某公司擔任擔保人借貸3,100萬元，惟未有償還全數款項，故被財務公司入稟追債3,290萬元，及後上述單位淪為銀主。

至於新買家為ZHONG HAIDAN，料為內地客，是次入市支付約186.99萬元作為稅款，相等於樓價的4.25%，即以首置名義入市。

↓直擊CONDUIT 18頂層複式戶內貌↓

事實上，徐德強及相關人士持有不止一伙豪宅，其中，山頂道好利閣低層戶，實用面積2,272平方呎，於2015年以約5,750萬元購入，今年9月份亦以銀主形式成交，作價6,800萬元，呎價約29,930元。物業賣出前曾向不同財務機構加按約15次，金額最多達6,000萬元。

福臨門集團董事會於今年8月發聲明指，徐德強已於今年1月31日辭任福臨門集團董事，並於6月12日不再擔任福臨門集團任何職務，其個人及家族成員的所有債務均與福臨門集團無關。