零售寒冬｜H&M連關四店　昔日900萬搶租家樂坊巨舖　現淪特賣場

過去多年，本港核心區街舖不時獲國際時裝品牌以天價搶租，惟社運加上肺炎疫情爆發，該些品牌先後宣布裁員、縮減分店規模及棄租，「靚舖」人去留空。其中，瑞典時裝品牌H&M過去一年多已先後關閉在港4間門市，其六前年以900萬元高價搶租的旺角家樂坊巨舖，新近短租予日式超市AEON 渡新春檔期。

旺市900萬搶租 變身旗艦店

所指的旺角家樂坊地庫至1樓舖位，3層樓面合共5.4萬平方呎，位處單邊，面向登打士街及西洋菜南街，門面甚搶眼。舖位最初由多個租客承租，至2014年零售高峰期，業主整合3層樓面租予H&M作為旗艦店，每月租金達900萬元，呎租166元，較之前租金高逾一倍。

不過，及至2019年已傳出H&M尋求頂租的消息，至去年9月上址租約屆滿，H&M即放棄續租，發展商遂變陣將巨舖拆細。其中，地下兩萬呎樓面獲美國球鞋連鎖商Foot Locker承租，月租約200萬元，短期開業。

AEON短租賣日式水果食品

然而，餘下的舖面暫未聞獲長約承租。就記者昨現場所見，家樂坊地下B號舖及一樓全層，現短租予日式超市AEON作為Pop-up Store，橫跨新年至2月底，租金不詳。場內仍留有H&M之前的裝修，但已改為售賣日式食物、玩具等，貌似特賣場。至於地庫部分，據早前市場指，發展商恒隆擬拆細出租，意向呎租約80元。

四店結業 奧海城店改由GU進駐

事實上，H&M過去一年多已悄悄關閉至少4間分店，除上述5萬呎旺角旗艦店，還有奧海城、黃埔天地及九龍站圓方的分店亦已結業。其中，原由H&M承租的奧海城二期地下及UG舖，已改由日本服裝品牌GU進駐，去年11月開業。

至於H&M原在黃埔天地時尚坊（第二期）G1-2, G5及B5-7號舖，據悉已交吉一個月，面積約18,200平方呎，目前叫租91萬元，呎租50元。據H&M的網頁顯示，品牌目前在港仍有13間分店，分布港九新界。

尚餘13間分店 屯市分店曾傳撤走

此外，H&M的其他分店亦不時傳出結業消息，如銅鑼灣恒隆中心旗艦店，前年已傳出尋求頂租，該店面積達4.7萬平方呎，於2013年起以每月高達1,000萬元租用。另外，屯門市廣場的分店去年亦曾傳出計劃撤走，店外更貼出感謝及折扣清貨告示，最終未有結業，營運至今。

在全球擁有5,000間分店的瑞典時裝品牌H&M，去年全球已關閉約200間分店，集團去年第三季宣布，2021年擬再關閉全球250間分店，佔整體分店約5％。

事實上，疫情下大眾消費模式改變，實體店受客流量大幅下降等影響，致銷售額大跌，除擁有H&M、COS、Monki的H&M Group外，其他如西班牙時裝品牌Zara母企Inditex、GAP、Victoria's Secret、TOPSHOP等，亦先後宣布撤出香港或縮減分店。