I.T私有化｜豪派息、賣盤或退場　本地時裝巨頭「金蟬脫殼」

回顧香港本地服裝品牌的發展，似乎唏噓多於歡笑！由昔日「股王」思捷環球（0330）旗下Esprit的沒落，至今年堡獅龍（Bossini，0592）向李寧家族旗下非凡中國（8032）賣盤。而近日潮流品牌I.T（0999）亦夥拍私募基金CVC，宣布計劃私有化，日後或集中發展「猿人」品牌。

從這些品牌的發展，近十年本地時裝似乎「無得做」，問題到底是出於自身的經營手法，還是大環境轉變所致？有學者認為，本土市場已經相對小，加上香港目前政治對立問題嚴重，商界要考慮這些因素，故香港本地品牌難以經營。

Esprit在90年代初期，由香港以至歐洲均大受歡迎。直至2007年，公司迎來高峰時刻，市值一度高達1,700億元。可是，隨著2008年金融海嘯衝擊全球，加上快速時尚（Fast Fashion）的興起，Esprit自此逐漸從港人的記憶中消失。

今年5月，Bossini原大股東羅家聖以4,662萬元，向其姪子羅正杰及非凡中國出售66.6%股權，較前收市價有逾七成折讓。（資料圖片）

Bossini賣盤李寧家族 及後股價累漲逾2倍

Esprit「没落」，近日也發生在其他港產時裝品牌身上。老牌港資平價服裝品牌Bossini，近年屢錄虧損，2019財年更勁蝕3.67億。今年5月，李寧家族控股的非凡中國﹙8032﹚，與Bossini原本的大股東羅家聖之姪子羅正杰合組財團，以每股作價0.043元，較前收市價折讓達七成，向羅家聖收購其手持的66.6%股權，涉資僅4,662萬元。

羅家聖以不足半億價錢，將在港經營30多年的品牌，賣予中資集團，令市場嘩然，並質疑是否有「枱底數」。有市場人士指，新財團收購超過30%股權，觸發全面收購要約，須以同等作價向其他現有股東提出收購，故推論以極低價收購大股東股權，「係唔想益到其他小股東」。

不過，在李寧光環下，堡獅龍當日高開4成，收市更漲逾5成。其後股價反覆升至9月初的高位0.87元，市值一度漲至14億元以上。至今，堡獅龍從賣盤消息公布後，股價已累升2.34倍，市值由2.4億元，漲至8.2億元。自此，Bossini亦由一家港資公司，變成中資時裝品牌。

本地潮牌Bauhaus包浩斯今年連派兩次特別息，涉資達1.5億元，主席料收息8,570萬元。（資料圖片／張浩維攝）

連年虧損 Bauhaus 狂派特別息

至於另一本地潮牌Bauhaus、包浩斯（0483）在社運及疫情連環夾擊下，已連續兩年錄得虧損，合共虧損逾2.3億元。不過，集團沒有停派股息，更在不足半年間，派發兩次特別息，合共高達每股0.4元，涉及約1.5億元，相當於接近過去4年派息的總和。

值得注意的是，主席黃銳林及前妻唐書文合共持股58.27%，意味兩次特別息已經淨袋8,570萬元。以11月底發表的中期業績，截至今年9月底止，公司流動資產總值為3.34億元，當中現金佔1.87億元，但扣除即將派息的中期息及特別息，現金尚餘1.33億元。日後會否繼續「還富於民」，且看主席取態。

報告期內，公司的資產淨值為3.77億元，存貨佔1.08億元。有會計師坦言，現時零售市道慘淡，時裝店不時平價散貨，故存貨價值有機會存有「水份」，其實際資產淨值未必有報告所列水平。

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I.T 引基金私有化 「猿人」或再上市

而近日I.T計劃私有化，引入了外資私募基金CVC，並由CVC承擔13.06億元的私有化作價，I.T創辦人兼大股東沈嘉偉僅需將持股由63%減至51%，便可得到CVC幫助私有化。當私有化及重組完成後，CVC只會與沈嘉偉參與A Bathing Ape、AAPE by A Bathing Ape等品牌經營業務，而I.T的其他經營業務以及自有品牌包括: CHOCOOLATE，則由沈嘉偉獨自經營。

是次CVC基金與沈嘉偉聯手私有化，新公司董事會三席之中，其中兩席歸於CVC，變相「話事權」由沈嘉偉手上落入外資基金CVC。沈嘉偉不惜放棄話語權，引入CVC私有化I.T，有市場人士推測很大機會是將I.T旗下最賺錢的「猿人」系列分拆出來營運，並在未來再計劃上市。

徐家健稱，以I.T為例，由於創辦人沈嘉偉被指「撐警」，在香港現時政治對立的社會上，很容易便失去一部分客人。（資料圖片/黃寶瑩攝）

學者︰本地品牌要轉型

本地時裝品牌的大股東各自上演如何「金蟬脫殼」，從沒落的零售行業抽身而去。美國克林信大學經濟系副教授徐家健接受《香港01》訪問指，在社運及疫情後，不僅是時裝品牌，整個零售行業都面對經營環境轉變的問題，並坦言本地品牌難營運。

徐家健稱，時裝品牌的產品本身應要有競爭力，在去全球化的大趨勢下，更多人考慮本地品牌，拒絕全球一體化，要求有自己的風格。不過，以I.T為例，即使公司擁有自家本地品牌，但卻因為政治立場的問題，惹來一部分人杯葛，「是但企一邊都會無咗一半客」。當本土市場已經很小，加上有政治的對立，令本地品牌難以經營。

他認為，若要經營一個本地品牌，首要控制成本，並要思考如何讓客人願意付出更高的價錢去購買一件本地化的產品。至於面對大環境的轉變，徐家健指出，商場要對抗網購的衝擊，必須要吸引人流，而零售業更應該進駐人流多的商場，並審視街舖的部署；又要考慮如何轉型網購，研究是否開發自家的網購服務，抑或將產品在第三方平台上架。