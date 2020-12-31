中原CCL樓價指數全年跌1.07%　為十二年來首錄負數

中原城市領先指數CCL最新報176.22點，按周升0.20%，全年計則跌1.07%，為2008年後首次出現全年錄跌幅。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，2020年上半年CCL於174點至181點之間波動，波幅約7點左右，下半年CCL走勢趨向橫行，於175點至178點之間爭持，故即使全年計跌1.07%，幅度相當輕微，難言CCL升跌方向。

疫苖利好今周三大指數齊升

本周三大整體指數齊升，兼結束兩周齊跌，估計是受惠於政府宣布疫苖接種計劃。當中。第四波疫情爆發四周計，三大整體指數齊升及齊跌錄得各兩次。CCL於175點至177點爭持、CCL_Mass於179點至181點爭持，CCL_中小型單位於176點至178點爭持。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.30點，按周升0.17%；CCL（中小型單位）報176.69點，按周升0.11%；CCL（大型單位）報173.80點，按周升0.65%，連升四周共1.39%。

早前豪宅樓價連續七周於171點窄幅爭持，最高171.98點，最低170.50點，方向未明。山頂文輝道地王招標前，豪宅樓價開始擺脫過往的僵局。本周指數創近十二周新高，升幅為近十周最大。

全年計港島、新界西指數報跌

四區方面，本周三區升、一區跌，各區樓價同樣反覆波動。九龍CCL_Mass報175.39點，按周升0.91%；新界東CCL_Mass報190.30點，按周升0.75%；港島CCL_Mass報185.92點，按周升0.46%；新界西CCL_Mass報159.46點，按周跌1.67%。

全年表現計，其他整體指數如CCL（中小型單位）全年跌1.12%、CCL（大型單位）跌0.84%、CCL_Mass跌0.38%。四區方面，九龍升1.89%、新界東升0.25%、港島跌1.39%及新界西跌2.90%。