差估署11月樓價指數按月再跌0.18%　分析：樓價11年升浪將告終

據差估署最新數據，11月份私人住宅售價指數報380.4點，按月跌0.18%，連續兩個月下跌，屬近七個月以來最低位。而今年首十一個月計，售價指數累積升0.32%，惟若跟去年5月的歷史高位396.9點比較，則反覆下跌約4.16%。

豪宅樓價逆市按月急升2.5%

按單位面積劃分，中小型單位樓價指數呈下跌、大單位則上升。其中，A類（431平方呎以下）細單位，以及C類單位（753至1076平方呎）同樣跌0.2%；B類單位（431至752平方呎）中小型單位則跌0.1%。反而E類大單位（1,722平方呎或以上）更按月急升2.5%，而D類單位（1,076至1,721平方呎）則按月升0.5%。

陳海潮：料全年樓價終跌近1%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，11月份售價指數主要反映10月下旬及11月上旬的實際市況，當中10月下旬疫情緩和、限聚措施放寬，加上新盤熱賣，整體樓市氣氛不俗。

惟11月下旬疫情急轉直下，第四波疫情爆發，陳海潮預期，情況將於12月份樓價指數反映，料單月跌幅擴大至逾1%，並預期出現連跌三個月情況；整體第四季，樓價料將累跌2.01%。

陳海潮估計，2020年樓價指數最終料跌近1%，為自2009年起至2019年連升11年後，首度錄得跌幅的年度；而若與歷史高位比較，樓價於今年底料將累跌5.39%。

萊坊執行董事，估價及諮詢部主管林浩文認為， 11月樓價跌幅比預期為少，估計12月的數據仍會向下調整，料全年跌幅有限、估跌約1%，他又估計，2021年樓價有機會向下調整5%，集中明年上半年，下半年有望因疫苗及與內地通關，樓價有望轉趨平穩甚至回升。

住宅租金指數按月微升0.1%

至於租金走勢方面，11月私樓租金指數報178.6點，按月微升0.1%，全年計，則較年初1月的185.5點累跌3.7%，若與今年最低位的5月份177.6點相比，則回升0.56%。