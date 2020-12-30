樓市年結｜十大屋苑樓價表現迥異　麗港城逆升5%　有屋苑跑輸大市

受肺炎疫情拖累，今年一手市場交投量、價俱跌，反而二手市場表現稍勝。據中原地產數據，截止今年11月底，反映二手市況的十大藍籌屋苑錄得2,963宗買賣，超越去年全年的2,262宗，按年增加701宗或31%。

十大藍籌屋苑中，年內成交宗數最多為天水圍嘉湖山莊，錄453宗，佔整體成交總數的15%，其次為鰂魚涌太古城錄得320宗，第三則為東涌映灣園錄得305宗。年內最少成交的屋苑為鰂魚涌康怡花園，只錄185宗。

新都城均價跌4.5%屬最多

平均成交呎價方面，若將今年1月、即爆疫前與11月比較，十大屋苑中有三個的呎價錄得跌幅。當中，跌幅最明顯為將軍澳新都城，由1月的平均呎價16,706元，跌至11月的15,946元，跌幅有逾4.5%；其次為美孚新邨，期內下跌1.62%。

至於其餘七個樓價錄得「進漲」的屋苑，升幅僅介乎0.02%至5.1%。其中，升幅最大為觀塘麗港城，由1月平均呎價14,012元升至11月的14,720元，升幅達5.1%。其次，為鴨脷洲海怡半島，錄得3.8%的升幅。升幅最少的為沙田第一城。

【按圖即睇十大屋苑年內樓價排名】

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對於十大屋苑中，將軍澳新都城跌幅相對大，利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，該區住宅供應較多，加上新盤開價較貼市，首批單位開價甚至比二手盤更低，相信將軍澳區二手價格較受壓。

學者：政府現時不應為樓市減辣

至於整體樓市面，今年私樓樓價呈「窄幅上落」，個別二手屋苑呎價疫市下「不跌反升」，表現較一手市場理想。理大建築及房地產系教授許智文認為，樓市今年表現，較年初時預期的好，疫情下發展商放慢推新盤步伐，令不少剛性需求回流二手市場，加上二手樓業主心態回軟，議價幅度增，刺激交投按年增多。

他指，今次疫情與03年沙士不同，一來失業率未及當年高，二來今天不少業主亦已供斷層樓，負資產數目遠低於沙士時期，業主持貨力更強。許智文預料，待明年疫情緩和，恢復經濟活動，上半年樓價可能較保守，下半年樓價或升5%至10%。

對於社會不少聲音期望樓市「減辣」，他指「減辣」後，市民的確較易「上車」，但若果要保持樓市穩定，現時不應放寬按揭成數，「可能買賣雙方好開心，代理都開心，但一放寬，風險保障較少，當危機黎嘅時候，全香港供緊樓嘅人都會受影響，特別是接近按揭上限的市民。」他指，若借九成按揭，倘入市後樓價回落一成，單位將出現資不抵債，容易跌入負資產。