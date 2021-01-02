佳寶1.05億沽天水圍巨舖　帳面賺1300萬

肺炎疫情下，專賣凍肉及急凍海鮮的平民超市佳寶，不斷有舖位買賣動作。市場消息指，佳寶及其相關人士新近沽出一個天水圍近萬呎巨舖，作價1.05億元，持貨逾7年，帳面賺約1,300萬元。

據市場消息指，該天水圍天瑞路88號俊宏軒1樓101至102號舖，面積約9,296平方呎，原業主以立億國際有限公司名義持有，公司董事為林曉毅（Lam Hiu Ngai），料為佳寶食品超級市場老闆。

由大手掃貨變密密沽貨

林曉毅2013年9,200萬元購入上述舖位，現以1.05億元沽出，呎價約1.1萬元，持貨逾7年帳面賺1,300萬元。目前該舖位租予百佳超市，每月租金約48萬元，即意味新買家擁5.5厘回報。

佳寶及其相關人士，於去年半年間連環掃入多個舖位，遍佈屯門、牛池灣及西環等各區，涉及金額逾2.3億元。惟近日，佳寶卻轉為密密放售旗下大碼物業。包括九龍城衙前塱道56至66號御門前地下A號舖，面積約4,321平方呎，上月以1.3億元沽出，持貨7年，帳面需蝕約250萬元，連同當年入市稅項及佣金等，料實蝕約1,500萬元。

佳寶於1991年成立，以賣平價肉類起家，其後發展成為連鎖食品超市，極速擴充，現時全港有逾90多間分店，員工近1,500人。