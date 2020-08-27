「豬肉大王」建華集團由租轉買　斥3680萬購九龍城道舖

舖市價格大幅滑落，吸引不少投資者趁低吸納，近月更有經營街市承包商的商戶斥資買舖，由租客「升格」做業主。據土地及公司註冊處資料，九龍城道41號地舖以3,680萬元易手，新買家為澐達有限公司，其公司董事為文景華 MAN KING WAH JOSH。文氏為建華集團董事長文卓培的兒子。

豬肉大王由租客「升呢」做業主

翻查資料，建華集團董事長文卓培有「豬肉大王」及「街市大王」的稱號，該集團為多個領展旗下街市的承包商，但其管理領展街市的手法被指壟斷，曾惹不少檔販怨聲載道。然而，這無阻建華集團擴大版圖，近年更積極入市，如在2019年初以9,380萬元購入荃灣街市段的新村街38號全幢3層高舊樓，面積共約3,600方呎，地舖部分由集團自行承租。

而前述的九龍城道舖位面積約800方呎，自2014年起由該集團租用，目前月租約9.5萬元，為一菜檔。原業主於2004年以455萬元購入上址，即持貨約16年帳面升值七倍。

羅建一（右二）為建灝地產集團首席行政總裁。（建灝地產圖片）

建灝羅建一3410萬購亞士厘道銀主舖

此外，土地及公司註冊處資料顯示，尖沙咀亞士厘道24至38號天星大廈地下A2A至A2B舖，本月（11日）以3,410萬元售出，新買家為堅賦有限公司，其公司董事包括羅家駒、羅建一及伍順儀。據了解，羅建一為建灝地產集團首席行政總裁。該舖面積約850方呎，是次成交呎價約4.01萬元。

據了解，原業主2012年2月以3,938萬元購入上述舖位，近月淪為銀主物業，持貨8年間帳面貶值約13%，即528萬元。