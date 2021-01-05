賣殼失敗｜西環吉席街地舖劈價一成留客　3380萬沽出

大額物業投資市場一向盛行以俗稱「賣殼」、即以公司股權轉讓形式進行物業買賣，皆因能避開高昂稅項，屬賣點之一。不過，近月一個西環舖位以「賣殼」交易未果，原業主更需要減價11%留客，最終舖位成交價較八年前購入價比，帳面蝕讓約5%。

市場消息透露，上述舖位為西環吉席街55至57號地下A及B舖，位處士美菲路單邊位置，面積約1,600平方呎，原叫價約5,000萬元，新近以3,380萬元登記易手，成交呎價約2.1萬元。

去年9月「賣殼」 圖避8.5%雙倍印花稅

據了解，原業主於去年9月份以「賣殼」形式沽貨，當時成交價為3,800萬元。由於去年9月政府尚未「撤辣」，故「賣殼」形式交易可避開8.5%的雙倍印花稅。

不過，據知新買家在審查相關公司時，資料未齊，故要求改為採用一般直接買賣模式。原業主為留客，終減價約420萬元或11%至3,380萬元方能易手。

市場人士指，賣殼時，買家一般需要向相關公司作審查，包括檢查該公司有否其他債務、稅務拖欠及帳目等，若相關資料出現缺失或問題，或導致交易未能完成。

西環吉席街55至57號地下A及B舖，現由西餐廳以每月約9萬元承租。

原業主2012年摸貨入市 購入價3550萬

回看舖位再對上一手業主，早於2011年11月以3,400萬元入市，及後於2012年4月份以摸貨形式以約3,550萬元沽出，成交價五個月間推高約150萬元。

而是次易手的賣方帳面蝕約170萬元，物業貶值4.8%。而連同當時購入的稅款150.87萬元及兩次代理佣金共69.3萬元，合共需要蝕讓390萬元。上述舖位現由西餐廳以每月約9萬元承租，惟舖位以交吉形式易手，租戶將在兩個月內遷出。