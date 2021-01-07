街市大戰｜中資錢大媽攻港兩年開33舖　佳寶林曉毅：各有各做

疫情下港人居家抗疫，造就超市、街市等生意急增。標榜不賣隔夜肉的中資「錢大媽」食正熱潮，去年在港急速冒起，短短兩年間，分店已擴展33間，遍佈港九新界。以分店數目計，佔其競爭對手、經營約30年的平民超市佳寶的35%，未來數字有機會進一步攀升。

事實上，錢大媽背景大有來頭，不單在內地擁逾2,000分店，其母企第二大股東即為京東旗下啟承資本，估值近百億。有熟悉零售營運模式的業界人士指，錢大媽非靠賣肉賣菜賺錢，估計是透過賺加盟費「谷大盤數搞上市」。

錢大媽港島設15分店 直逼佳寶

翻查資料，錢大媽於2018年8月首度進駐本港市場，其社交媒體專頁在2019年12月建立，隨後不時出帖文發布加盟資訊，直至去年1月份公布集團在香港已有8間分店。不過，疫情「助力」下，集團去年底在港分店突然急升至33間，集中港島區、佔15間，而九龍及新界區則分別有11間及7間分店。據知，每間舖的加盟費約達10萬元，合約以五年計。錢大媽會就每日生意額抽取1%至1.5%的費用。

以每呎143元租用葵芳地舖

要極速崛起，錢大媽不時以進取價搶租舖位，如去年10月以每月約11.5萬元，承租葵芳盛芳街38至44號地下5至6號舖，面積約800平方呎，呎租逾143元；較早前又以月租9萬元租用粉嶺聯安街9至15號地下A號舖，面積約1,000平方呎，呎租約90元。

錢大媽除出售肉類，更大部分是售賣蔬果、即食食品等。 （陳諾希攝）

大搞噱頭 免費派食物

而錢大媽深諳營銷之道，大搞噱頭，除標榜不賣隔夜豬肉，該店門面會列明優惠時段，每隔半小時推出折扣，加快去貨速度。至晚上11時半後更免費派送食品，成功吸引排隊人流。

母企獲京東旗下基金投資

據內地媒體資料，錢大媽早在2012年於東莞開設第一間豬肉售賣店，主打口號「不賣隔夜肉」，翌年轉型，嘗試社區生鮮模式運作。直至去年7月，錢大媽全國分店已有逾2,000間。而其母公司廣州市錢大媽農產品有限公司，創始人為馮冀生，數度獲京東旗下基金啟承資本投資，現公司估值介乎85億至100億元。

錢大媽門面貼上每日促銷時間，圖為位於長沙灣分店。 （陳諾希攝）

錢大媽大舉進軍本港市，其同行、競爭對手佳寶食品超級市場老闆林曉毅回覆《香港01》表示，「生意永遠都做唔晒，各有各做。」他又指，現時疫情市民多左買餸自己煮，競爭對手出現，反映市況轉旺。

佳寶林曉毅：去年生意額增加兩成

佳寶在港創立約30年，據其網站資料，目前在港設有94間分店，主打新界區，設有達44間，其次為九龍區有33間分店，港島區則有17間。反映錢大媽兩年開設的分店數目，已達到佳寶的35%，其中港島區分店僅較佳寶少兩間，勢均力敵。

林曉毅透露，疫情持續，去年佳寶的生意額按年增加兩成，雖然市場出現不少競爭，但客源非常穩定，固定街坊客戶並無流失。被問及錢大媽快速擴充，林氏表示不會受別人影響部署，集團暫未計劃擴充。

新鮮食品商戶「食正疫情個浪」

對於有中資積極搶佔本地街市市場份額，盛滙商鋪基金管理創辦人及行政總裁李根興表示，目前售賣新鮮食品的零售商戶急速擴充，「係食正疫情個浪」，人人都要去街市買餸。」他表示，失業率上升，同時亦令創業數字大增，故以加盟店形式發展的錢大媽能夠在短期內快速擴充。

不過他認為，爆炸性擴充的背後並不是來自售賣新鮮肉類及蔬菜，估計該集團希望賺取更多的加盟費，「谷大個數搞上市」，他形容最終都係玩財技。

賺加盟費 料「谷大搞上市」

長遠而言，李根興認為，該集團始終靠「外來錢」擴充，若果加盟商生意欠佳、利潤不足也會隨時走人，形容是「Easy come easy go」，故不可看輕風險。無疑，錢大媽的急速擴展，對本地同類商戶構成競爭，李根興指，在港營運30年的佳寶，本身大多分店均為自用舖，雖然擴充速度會較慢，但可以說是「穩打穩紮」，相信會企耐啲。