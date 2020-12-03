水貨客絕跡｜龍豐藥房6738萬沽上水新康街自用舖位　低市價三成

一向倚賴內地客的藥房行業，近一年生意慘淡，需要沽貨周轉。大型藥房集團龍豐藥房罕有沽出持有多年、位於水貨客集中地的上水新康街自用舖位，成交價6,738萬元，低市價三成。

龍豐藥房老闆謝少海06年購入自用

據土地註冊通資料，上述新康街98號地下及閣樓，在11月初分別以6,000萬及738萬元沽出。舖位由龍豐藥房老闆謝少海持有，地舖面積1,625平方呎，閣樓則為1,355平方呎，成交呎價分別為36,923及5,446元。

謝氏於2006年5月以公司名義斥1,700萬元購入上述地舖，同時間，謝氏相關人士則以167.5萬元購入閣樓部分，當時入市涉資共1,867.5萬元。以新成交價共6,738萬元計算，該舖位在14年間，帳面升值約2.6倍或4,870.5萬元。

李根興：藥房行業近乎沒有生意

盛滙商鋪基金管理創辦人及行政總裁李根興表示，封關下專做大陸自由行或水貨客的行業近乎沒有生意，藥房行業承受巨大壓力，需要沽舖套現周轉。

他又指出，上述成交在11月初錄得，當時市況較差，政府亦未公佈「撤辣」措施。他估計是次成交價較市價低三成，更表示如果疫情有改善，政府決定通關，該舖位的價值料可回升至1億元或以上。

荃灣沙咀道120至130號光明大廈地下1號舖。

盛滙斥2000萬購沙咀道舖

此外，李根興表示，其基金今日（3日）以2,000萬元交吉購入荃灣沙咀道120至130號光明大廈地下1號舖，面積約1,000平方呎。舖位同時獲中式燉湯專門店，以每月約7.3萬元承租，回報約4厘。