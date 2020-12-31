買家曝光｜長實趙國雄1億沽The Albany　中資大族激光董事長接貨

有樓神之稱的長實（1113）執行董事趙國雄，最近沽出中半山雅賓利大廈（The Albany）單位，接手的新買家身份曝光，為內地上市公司大族激光董事長高雲峰。

據土地註冊處資料，雅賓利大廈中層單位連一個車位，以1.035億元易手，新買家為GAO, YUNFENG。該名字與內地上市公司大族激光董事長高雲峰的英文名字相同，料為同一人。高雲峰是次入市，支付稅款約439.87萬元，相等於樓價的4.25%，意味他以首置名義入市。

去年福布斯中國富豪榜排第353名

高雲峰於1996年創建大族激光，於2004年在深圳證券交易所上市，他本人在2019年福布斯中國400富豪榜排第353名，而在全球億萬富豪榜中名列第2057名。

高氏曾在2019年8月接受央視節目《交易時間》時，面對記者關於歐洲研發運營中心的質疑時，情緒一度失控，並回應記者「你是什麼角色？你有什麼資格來質問我？」。其後，深交所督促大族雷射發布致歉公告，並對高雲峰上述不當行為予以批評。

單位半年前推出放售 叫價1.2億

而趙國雄在2017年3月份以9,430萬元購入上述單位連一個車位，是次易手帳面升值約920萬元或9.7%。趙氏在買入單位時支付了400.77萬元。不過當時趙氏同時以250萬元購入另一個車位，即當時合共斥資9,680萬元入市，惟該另外購置的車位暫時未顯示登記易手。

上述易手單位實用面積約1,948平方呎，市傳在半年前連同兩個車位開始推出市場放售，叫價約1.2億元，直至本月初獲買家接洽，最終以約1.07億元易手，成交呎價約54,928元。

與唐英年、羅桂祥後人為鄰

雅賓利大廈屬區內著名豪宅，雲集不少名人富豪聚居，業主包括針織大王方鏗家族、維他奶創辦人羅桂祥的孫兒羅俊義等，而前政務司司長唐英年於2005年亦以7,000萬元購入兩個單位。