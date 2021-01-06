地王效應｜山頂Mount Nicholson分層大宅4.9億沽　呎價11.5萬

山頂文輝道住宅地，上月以120億元批出予九倉（0004），每呎樓面地價為46,272元，創住宅官地呎價最貴紀錄，消息利好超級豪宅市場。其中，九倉夥南豐集團發展的「亞洲樓王」山頂Mount Nicholson，今日（6日）以逾4.9億元沽出一伙分層戶，成交呎價逾11.49萬元。

Mount Nicholson於元旦日透過招標形式推售5伙分層單位，今錄得一宗成交，涉及單位為8樓C室，面積4,266平方呎，屬四房四套間隔，以4.90188億元成交，呎價約114,906元，買家可獲一個車位認購權。

另外4伙招標單位為3樓C室及D室、15樓室C及D室，面積由4,230至4,601平方呎，暫未有公布結果。據成交紀錄冊，項目最貴分層單位紀錄，仍是12樓C及D室，於2017年11月以11.65億售出，呎價13.21萬元。

種植道洋房3.5億「賣殼」沽

另有市場消息透露，區內種植道51至61號THE BELVEDERE洋房，早前叫價4.3億元放盤，惟新近減價約8,000萬元，透過「賣殼」形式沽出，成交價仍高達3.5億元，洋房實用面積3,539平方呎，設有約2,300平方呎花園及泳池，成交呎價達98,898元。

翻查資料，該幢洋房由一間海外註冊公司於2009年以2.5億元購入，是次易手帳面獲利一億元。THE BELVEDERE於1997年入伙，提供6幢洋房，實用面積介乎3,189至3,548平方呎。項目由呂明才家族發展，該家族目前仍保留其中3幢洋房作收租用途。

THE BELVEDERE於1997年入伙，提供6幢洋房。

市傳英基7500萬沽壽臣山松栢花園

此外，由知名辦學機構英基學校持有的壽臣山松栢花園一個連花園複式單位，新近以約7,500萬元沽出，較早前叫價約9,000萬元低約16.7%。單位實用面積約2,015平方呎，成交呎價約3.72萬元。據悉，英基學校於1983年購入該屋苑多個物業。