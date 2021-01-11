會德豐MONACO暫收逾1300票　山頂道超級豪宅本周內上樓書

會德豐地產旗下啟德MONACO 於上周五（8日）及昨日（10日）兩度推出合共160伙，發展商指，正考慮短期內再加推單位，擬於本周末進行首輪推售，最快日內上載銷售安排。另外，九倉發展的超級豪宅77/79 PEAK ROAD，亦將於本周內公布樓書。

正考慮短期加推單位

會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘表示，過去兩天（9、10日）MONACO示範單位錄逾4,000人參觀。截至昨晚9時許，項目暫錄逾1,300個意向登記，即超額認購逾7倍。會德豐地產常務董事黃光耀指，如累收逾1,500張意向登記，將於日內公布首輪銷售安排。

黃光耀續指，MONACO售價上較同區可發售的單位仍有較大的折讓，同區較新盤的呎價約在2.6萬至2.7萬元，故未來加推單位的售價有提價空間。此外，MONACO第2期涉及247伙，仍待批預售，有機會緊接1期推出。

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MONACO迄今推出的160伙，包括14伙開放式單位、19伙一房單位、85個兩房單位及42個三房單位，以最高折扣優惠20.5%計算，折實售價由約596.6萬至1,887萬元，折實呎價由20,368元至25,273元，折實平均呎價23,239元。

山頂道超級豪宅 周內上樓書

至於由九倉發展，會德豐地產負責銷售的山頂道77至79號超級豪宅77/79 PEAK ROAD，有望短期登場。黃光耀表示，項目將於本周內上樓書，隨即開放示範單位供預約參觀。

77/79 PEAK ROAD提供8幢獨立洋房，只發售其中6幢，餘下兩幢（79號及79A號）發展商保留作收租用途。早前有指，項目的洋房實用面積平均逾5,000平方呎。