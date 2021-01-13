中原：料山頂南區豪宅現小陽春　惟租金年內或跌最多20%

山頂南區豪宅市況略見回暖，中原地產預計，今年全年山頂南區二手交投將按年增加30%，樓價則估升10至15%。

中原地產資深營業董事何兆棠表示，新冠肺炎疫情有望緩和，加上聯儲局預告未來三年不會加息，低息環境持續，而且全球量寬令現金貶值，資金將追捧豪宅物業，預計今年全年山頂南區二手交投會出現「小陽春」，二手交投量按年增加30%。

外資削房屋津貼 租金看跌20%

至於樓價走勢，何兆棠認為，早前文輝道地皮成交呎價高達46,272元，創下住宅地新高，而且空置稅無限期延遲，利好豪宅市場，預計豪宅二手樓價則上升10至15%。不過，受疫情影響，整體租客數目減少，外資企業削減房屋津貼，料今年山頂南區豪宅租金將下調15％至20%。

去年區內錄142宗買賣 創8年新高

回顧去年山頂南區豪宅市況，何氏指出，區內全年共錄142宗二手豪宅買賣成交，較2019年的113宗上升25.7%，創2012年後成交量新高。成交個案中，分層單位佔100宗，洋房佔37宗，屋地佔5宗成交。

至於總金額方面，去年全年山頂南區二手成交金額共涉資163.97億元，較2019年的156.27億元微升4.9%，當中分層單位總成交金額為45.93億元，洋房59.18億元，屋地58.86億元。