隱形富婆斥逾1.26億掃御林皇府三幢洋房　繳稅近1900萬

疫情持續，卻無礙投資者在豪宅市場掃貨。上水御林皇府三幢洋房，近日獲投資者於兩個月內斥逾1.26億元連環購入，連同佔樓價15%、近1,900萬元稅項，涉及總金額約1.45億元。

看好北環線鐵路發展

資料顯示，買家為一名趙姓投資者，去年11月先以4,250萬元購入御林皇府牛津徑1號，當時需付稅637.5萬元，及後在12月再兩度入市同屋苑，分別以3,780萬元購入投資者嚴志明或相關人士持有的牛津徑10號屋，及以4,600萬元購入肯辛頓徑16號屋，分別繳稅567萬及690萬元，即總金額1.26億元，另涉稅款共1,894.5萬元。

上水御林皇府。

據代理資料，該三幢洋房實用面積均為3,003平方呎，成交呎價介乎1.25萬至1.53萬元。而上述趙姓買家為一名投資者，據知手持有港九區其他物業，見政府積極部署發展新界東北地區，落實北環線鐵路計劃，遂大手購入上述洋房單位作投資用途。

黎明劈價千萬沽同屋苑洋房

近年，不少名人或投資者先後沽出上水御林皇府的洋房物業，如2019年6月份，樂壇天王黎明（Leon）以5,500萬元放售屋苑森麻實徑單號屋，不過最終劈價近千萬元，終以4,502萬元沽出物業，實用面積4,048平方呎，成交呎價僅1.1萬元。