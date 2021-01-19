延遲年半收樓　再遇黃馮律師行險被凍結三球　尚璽業主：我好好彩

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-01-19 18:28

強颱風「山竹」於2018年吹襲本港，大角咀單幢新樓尚璽的天秤被吹至折斷倒塌，拖慢施工進度，最終延遲約一年半、至去年底才正式收樓。買家之一的鄭小姐，一心以為終於收樓可入住，去年平安夜到黃馮律師行辦理收樓手續，卻差點因為律師行被突然接管查封，近300多萬元的資產險被凍結，最終成功收樓，但仍被發展商罰息。

收樓過程一波三折 曾擔心爛尾

鄭小姐在2018年以約420萬元，買入由實德環球（0487）主席楊海成及相關人士發展的大角咀「納米盤」尚璽，單位面積僅158平方呎，呎價26,582元，原定2019年10月30日落成。惟購入樓花僅數個月，項目被颱風「山竹」吹至天秤折斷倒塌，及後業主多次收信，被通知要延遲收樓，鄭小姐苦笑指，「曾擔心過係爛尾樓。」

直至去年12月，終於等到收樓通知，鄭小姐透露，發展商規定業主須在12月29日前完成收樓手續，因為其親戚曾選用黃馮律師行辦理收樓手續，故自己亦經該行收樓。鄭小姐原定於上月24日、即平安夜的上午，到達該行辦理收樓手續，不過，負責其收樓程序的銀行職員於當天放假，故銀行延後處理其按揭文件。

銀行職員放假未能過數 業主：好好彩

銀行未有如期過數至律師樓，平安夜當日下午，黃馮律師行因有前職員涉嫌不誠實挪用客戶款項，被香港律師會接管，鄭小姐直言「好好彩！當時律師樓嗰邊（師爺）幫我攞走哂啲文件先，如果被律師會保留左，有排都放唔到文件出黎，更莫講一星期收到樓」。她續指，「好彩追唔到（銀行）文件，唔係八成嘅樓價、成300幾萬就困左係律師樓度啦。」

黃馮律師行為業內處理登記二手私樓買賣的龍頭，被查封後有指最少79人受影響，超過1.26億元資金被凍結，未能完成物業買賣交易。鄭小姐稱，「冇諗過咁大間律師樓會有問題。」

輾轉完成收樓手續 仍被發展商罰息

翌日、亦即聖誕節，鄭小姐另找一間律師樓處理收樓手續，最終仍較發展商規定的收樓日期遲了一星期，被罰息約5,000元，她無奈指，「發展商遲左年幾交樓畀人就得，我地呢啲（業主）都係遲左少少啫，同埋呢件事唔關我事，我齊哂所有野（文件）。」

從事零售業的鄭小姐，月入約3萬多元，過去一直與家人同住西鐵屯門站上蓋瓏門，及後舉家搬至天水圍，以月租2.5萬元租住嘉湖山莊頂層複式四房連天台單位。

鄭小姐苦笑指，「好彩追唔到（銀行）文件，唔係八成嘅樓價、成300幾萬就困係律師樓度。」（余俊亮攝）

樓換樓 「感覺上冇俾過好多錢」

至於為何入市尚璽，可追溯至2014年，鄭小姐的兄長利用其首置名義身份，斥200多萬元買入屯門兆康一個兩房單位，兄長負責首期，她則負責供樓，並在2017年以約480萬元沽貨，獲利200多萬元。

鄭小姐把獲利資金，轉買當時準備開售的「納米盤」尚璽，尚璽全部單位均為不足200平方呎的開放式戶，勝在入場門檻低。她指，「400幾萬好難買到市區樓，唯有買細啲啦。用（賣樓）賺左嘅錢去買呢度（尚璽），感覺上好似冇俾過好多錢。」她續指，平日薪金多用在旅行、保險及家用等，沒有儲蓄習慣，打算暫時保留單位自住，若樓價有可觀升幅，再考慮換樓，物色面積較大的物業。