趁社運以低價購匯璽　撞正疫情停飛　空少歎：好後悔唔早啲上車

樓市過去廿年曾出現兩次較明顯跌市，分別是2003年「沙士」及2008年金融海嘯，任職空少的Fai 及友人Hei 早在兩次危機中，各自以低價買入大角咀港灣豪庭上車，卻因為一時衝動「落錯車」。二人及後一直侍機再置業，樓市卻歷盡十年升浪。

直至去年反修例運動出現，成為他們的入市契機，「我地發現呢個盤（匯璽 III）一開就低市價近20%」，遂以855萬元重新上車。始料不到半年後疫情爆發，航空業受挫，二人收入減逾半，需靠底薪供樓過活，前路未明。

任職空少的Fai 及Hei 於去年以約855萬元購入匯璽III 高層一房戶，呎價2.3萬元。 （余俊亮攝）

新地（016 ）旗下匯璽 III 位於港鐵南昌站上蓋，交通便利，且大部分單位擁有海景，吸引Fai 及Hei 在去年10月合資以855萬元購入一伙高層一房戶作自住，實用面積371平方呎，每呎2.3萬元，二人直言買入價是「屋苑最低位」。

沙士時斥180萬購港灣豪庭兩房

今年43歲的Fai 及37歲的Hei 相識十多年，緣於大學熱愛舞蹈而結識。十年前先後投身空中服務員行業，成為同事。在社會打拼多年，二人早已不是首次置業。其中，Fai 因較早投身社會，存下積蓄，趁03年沙士期間以約180萬元買入大角咀港灣豪庭兩房單位。

而Hei 原是一名電訊服務銷售員，在07年經濟環境不俗時，賺得豐厚佣金，兩年後斥約209萬元購入港灣豪庭兩房戶，他指當年只需支付5%首期，形容自己非常幸運，「係好市嗰年（07年）賺錢，再係爆煲（09年初金融海嘯）嗰年入市（置業）。」

於樓市低迷時期當上業主，二人其後卻因為憂慮經濟前景，「誤信消息，怕樓市會跌」而衝動沽出物業，止賺離場，沒想到樓價之後一升便升足十年。Fai 在購入港灣豪庭大約7年後，將單位賣出獲利約200萬元，Hei其後亦賣出同屋苑單位，帳面賺約130萬元。「金融海嘯之後，個市反彈左好多，但完全冇諗到一直破高位，冇再跌過。」

後悔賣樓 「若持貨至今可多賺一倍」

被記者問到有否後悔賣樓，他們笑言「有！絕對有！」。Hei指其港灣豪庭兩房單位，若持貨至今，市值已逾600、700萬元。「呢7、8年升幅超過一倍，如果我嗰時唔賣，而家換樓買呢度（匯璽 III）就輕鬆好多了。」

參考港灣豪庭於2003年開售時，部分兩房單位的售價僅150萬至160餘萬元。

社運成上車契機 「最低位」買入

賣樓後，二人一直侍機再入市，直至去年社會運動，他們看準南昌站匯璽 III 開售。「最初我地冇諗過真係有呢個行動（入市），只係咁啱上年社運，呢個盤一開賣竟然低市價兩成。」他們認為單位有「20%水位」，即使樓價向下跌也只是「平手」，遂決定入市。

他們更斷言其購入價是「呢個屋苑最低位」，「而家最新平均成交價（呎價）都要逾2.4萬至2.5萬元起，即係話我地個單位帳面已經升左值。」參考匯璽 III 最新推出的一批貨尾單位，折實成交呎價由2.4萬至逾3萬元。

疫情停飛令收入減半 供樓添壓力

好不容易再度成功上車，偏偏不足半年便遇上新冠肺炎疫情，經濟大受打擊，航空業更是首當其衝，任職空少的二人始料不及。在全面停飛下，二人各自的月入由原本約3萬至4萬元，縮至只有底薪，變相收入減逾半，「基本上番工同唔番工都冇咩分別。」收入大減令供樓添上壓力。

眼見經濟轉差，但樓價至今仍企硬不跌，他們坦言「好後悔唔早啲開始重新上車」。Fai 認為現在的房屋措施仍有很多不足，「政府應該畀市民更早預視到問題、作出改善，香港地少人多，咁多年都冇解決過。」