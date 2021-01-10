黃馮律師行被接管即時結業　至少79人買樓訂金按揭被凍結涉款逾億

社會新聞
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黃馮律師行有前文員，涉嫌不誠實挪用客戶款項，香港律師會早前宣布，理事會決定行使法定權力，介入黃馮律師行業務及暫時接管，律師行即時結業，銀行戶口亦被凍結。

一班苦主今日（10日）召開申訴記者會，目前已確認受影響人數有約79位，被凍結資金總數已超過1億元，當中包括連按揭尾數款項、訂金、銀行按揭等。

黃馮律師行結業，銀行戶口亦被凍結，一班苦主召開申訴記者會，目前已確認受影響人數有約79位。（黃詠榆攝）

苦主徐先生指，一群苦主在網上認識，根據早前的統計，在79個受影響家庭中，有1人被凍結資金達1000萬元，有逾半家庭凍結金額達約50至200萬元。調查又顯示，逾半人涉及被凍結訂金，兩成八人被凍結尾數。

有市民原定下月結婚　目前買樓「大訂」釐印全被凍結

苦主陳小姐分享時一度哽咽，原打算下年跟男朋友結婚，首次買樓上車，辛苦儲起首期，但目前大訂、釐印費全被凍結，涉約80多萬元，為了不被殺訂，需立刻「撲水」，向父母借了幾十萬退休金，「已經好大壓力，只係希望有個安樂窩」，期望政府介入，幫助一群苦主。

一群苦主要求，律師會承諾客戶已被凍結資金，可全數取回，並即時解凍款項，提出處理方法及時間表。

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