撤辣奏效｜長沙灣青山道全幢工廈9.65億易手　即向城規會申重建

政府去年11月底就非住宅物業「撤辣」，市場成交轉旺，更錄得近10億元的大額全幢工廈成交。據土地註冊處資料，長沙灣青山道恆發工業大廈全幢，以9.65億元易手，以物業重建後的樓面計算，成交呎價約5,078元。

上述新買家為峰顯有限公司（PROSPER WAY LIMITED），其公司董事為葉志文（YIP, CHI MAN）。據悉，葉志文為本地基金財團人士。

新買家撤辣後入市 稅款僅4.25%

是次新買家支付了4,101.25萬元作為稅款，相等於樓價的4.25%。假若新買家撤辣前入市，便需要支付樓價8.5%的稅款，即約8,202.5萬元。

長沙灣青山道恆發工業大廈位於青山道550號至556號。

該物業位於青山道550號至556號，為一座樓高12層的工業大廈，地盤面積約15,837平方呎，現時總樓面面積約156,087平方呎，可重建為新型工廈，或補地價重建為寫字樓，以地積比率12倍發展，可重建樓面約190,044平方呎。

計劃以地積比率14.4倍重建發展

另據城規會資料，上述全幢工廈業主已向該會申請，以地積比率14.4倍重建發展一幢樓高27層的新型工廈，可建樓面積高達305,083平方呎，提供51個車位。