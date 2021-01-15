地政總署：去年第四季補地價收入逾83億　按季升逾1.1倍

地政總署今日（15日）公布，在2020年第四季補地價收入為逾83億元，較去年第三季的38.47億元，大升逾1.1倍。

黃竹坑道24號工廈補地價10.08億

上月由投資者蔡經陽持有的黃竹坑道24號信誠工業大廈項目，以10.08億元完成補地價，將作商業項目。該項目早前獲批建築圖則，將重建為1幢27層商廈，總樓面約29.4萬平方呎，，每平方呎補地價約3,430元。

而去年10月份，泛海國際（0129）則為元朗屏山洪水橋洪水橋田心路、洪元路、洪堤路及洪安里交界項目補地價，涉及金額21,287億元，每方呎樓面地價約4,100元。該項目佔地約11.08萬平方呎，住宅總樓面約52萬平方呎，另有商業樓面3.4萬平方呎。

泛海洪水橋住宅項目補地價約21.3億

此外，季內有3個地段以私人協約方式批出，包括將軍澳日出康城第13期，即康城路1號KL地盤，補地價金額55.68億元，項目將作住宅發展用途。該項目由由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合組財團投得。

另外兩幅包括位於元朗洪水橋洪平路的項目，批予香港房屋協會作住宅發展用途，而餘下一幅位於屯門掃管笏青山公路，批作發展非牟利專上學院。該兩項目的補地價僅為1,000元。